"Przekroczył uprawnienia", "chce narzucić ideologię". Pozew przeciwko administracji Bidena

– Joe Biden po raz kolejny przekroczył swoje uprawnienia. Chce narzucić Amerykanom swoją radykalną ideologię transpłciową – przekazał w wydanym w środę oświadczeniu prokurator generalny Missouri Andrew Bailey, który przewodzi koalicji siedmiu stanów, które zdecydowały się złożyć pozew.

Autorzy pozwu twierdzą, że HHS (Departament Zdrowia i Opieki Społecznej) nie miał uprawnień do wprowadzenia przepisu zmuszającego lekarzy do przeprowadzania operacji zmiany płci oraz że nie jest on uzasadnioną interpretacją zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Gubernatorzy twierdzą również, że przepis narusza prawa dostawców usług opieki zdrowotnej określone w 1. i 5. poprawce konstytucji USA.

– Administracja Bidena grozi, że wstrzyma fundusze federalne dla każdego dostawcy usług opieki zdrowotnej, który odmawia wykonania lub zatwierdzenia szkodliwych i nieodwracalnych procedur transseksualnych – powiedział Bailey.

– Składam pozew, ponieważ nie pozwolę, aby oderwani od rzeczywistości federalni biurokraci zmuszali dostawców usług opieki zdrowotnej w Missouri do przeprowadzania eksperymentalnych i niebezpiecznych procedur zmiany płci za pieniądze podatników – dodał prokurator generalny stanu.

Do pozwu przyłączyły się również: Arkansas, Idaho, Iowa, Dakota Północna, Dakota Południowa i Utah.

Zmiany w prawie

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) wydał zaskarżony przepis w kwietniu tego roku. Reinterpretuje on zakaz dyskryminacji ze względu na "płeć” zawarty w ustawie Affordable Care Act (ACA), aby rozszerzyć go na zakaz dyskryminacji ze względu na "tożsamość płciową”, nawet jeśli deklarowana przez osobę "tożsamość płciowa” różni się od jej płci biologicznej. Zakaz dyskryminacji obowiązuje niezależnie od tego, czy pacjenci są dorośli, czy nieletni.

Według nowych przepisów, odmowa przeprowadzenia lub pokrycia kosztów interwencji medycznych dla osób transseksualnych, takich jak operacje zmiany płci i leki hormonalne, jest uznawana za dyskryminującą i niezgodną z prawem. Jeśli dostawca usług opieki zdrowotnej lub ubezpieczyciel naruszy tę zasadę, może zostać pozbawiony federalnej pomocy finansowej i wykluczony z uczestnictwa w programach Medicare i Medicaid.

