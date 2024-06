Flaga LGBT przed ambasadą Niemiec. Elbling: Warszawa jest dziś kolorowa

W sobotę ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Wydarzenie promujące postulaty środowiska LGBT przyciągnęło nie tylko mieszkańców stolicy, ale także polityków. Patronat nad paradą objął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na marszu pojawili sie również patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na Paradzie Równości pojawili się m.in. politycy Lewicy, ministrowie w rządzie Donalda Tuska – Krzysztof Gawkowski i Katarzyna Kotula. Obecny był także ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Jak się okazuje, w wydarzeniu wzięli udział także pracownicy ambasady Niemiec w Polsce. Viktor Elbling zamieścił w mediach społecznościowych okolicznościowy wpis.

"Warszawa jest dziś kolorowa! My też uczestniczymy w Paradzie i występujemy na rzecz akceptacji, szacunku i ochrony różnorodności. #ParadaRownosci2024" – napisał ambasador Republiki Federalnej Niemiec.

Kotula: Nie ma praworządności bez praw LGBT

W trakcie parady głos zabrała minister ds. równości Katarzyna Kotula.

– Czerwiec to miesiąc dumy. To wasz czas. To czas waszej społeczności. Symbolem pride month, czyli miesiąca dumy, jest tęczowa flaga. Ta flaga była z nami w obronie praw kobiet, niezależnego sadownictwa czy wolnych mediów. Była wszędzie tam, gdzie ważna jest solidarność i współpraca. Była tam, gdzie przez ostatnie lata walczyliśmy o praworządność i demokrację – mówiła Kotula.

– Ale nie ma praworządności i demokracji bez praw człowieka, bez praw osób LGBT. Nie ma praw LGBT bez podstawowych praw: ochrony przed mową nienawiści, związkami partnerskimi minimum i godnej tranzycji – przekonywała.

– Skoro czerwiec ma być naprawdę miesiącem dumy, to ja chciałabym być w czerwcu dumna z rządu koalicji 15 października, w którym jestem, i mam nadzieję, że tak się stanie. Dlatego W tym tygodniu przygotowałam wszystkie dokumenty i skierowałam do wykazu prac legislacyjnych propozycję rządowego projektu o związkach partnerskich – powiedziała minister.

