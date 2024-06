Dyskryminacja i szykany. Szokujący raport o sytuacji chrześcijan w Wielkiej Brytanii

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 1562 chrześcijan stwierdzono, że ludzie wyznający wiarę są w Wielkiej Brytanii marginalizowani i traktowani z pogardą. Dane pokazują, że taka sytuacja ma miejsce częściej i jest bardziej dotkliwa wśród młodszych pokoleń. Autorem raportu jest Voice for Justice UK – chrześcijańska organizacja zaangażowana w działania na rzecz sprawiedliwości społecznej.

Szokujące dane

Wnioski płynące z dokumentu są zatrważające: 56 procent badanych stwierdziło, że spotkało się z wrogością i wyśmiewaniem, gdy rozmawiali o swoich przekonaniach religijnych (w młodszej grupie wiekowej odsetek ten wynosił 61 procent). Ponad połowa osób poniżej 35. roku życia wskazała, że w ich miejscu pracy panują negatywne stereotypy dotyczące chrześcijan. 38 procent chrześcijan poniżej 35. roku życia uważa, że ich wolność słowa jest ograniczona. 78 procent respondentów stwierdziło, że ich zdaniem dyskryminacja religijna nie jest traktowana tak poważnie, jak inne formy dyskryminacji.

Według organizacji, największe szykany pojawiały się, gdy badani ujawnili, że "nie wyznają przekonań ruchu LGBT”. Wielu respondentów zauważyło również, że muzułmanów traktuje się z "większą wrażliwością” niż chrześcijan, a wszelka krytyka pod ich adresem jest postrzegana jako porównywalna z rasizmem

Stowarzyszenie zleciło przeprowadzenie ankiety po tym, gdy ujawniono, że Wielka Brytania znalazła się w pierwszej piątce krajów w Europie pod względem antychrześcijańskich przestępstw z nienawiści. Odkryto setki przypadków, w których chrześcijanie doświadczali cenzury, molestowania, zastraszania lub dyskryminacji, co często utrudniało im znalezienie zatrudnienia lub awansowanie w pracy.

Ponad połowa ankietowanych doświadczyła wrogości i wyśmiewania, a wielu skarżyło się, że byli zmuszani do wyznawania idei, z którymi się nie zgadzali lub działania wbrew swemu sumieniu. Voice for Justice UK twierdzi, że ten konflikt "rodzi pytania o to, w jaki sposób równoważymy nasze różne systemy przekonań”.

Czytaj też:

Areszt za modlitwę w myślach. USA potępiają Wielką BrytanięCzytaj też:

Znany aktor zabrał Biblię w podróż poślubną. "Towarzyszy nam w modlitwie"