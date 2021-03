Kwaśniewska walczy z powikłaniami po COVID-19. "Mamy nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę"

Zakażenie koronawirusem u Aleksandra Kwaśniewskiego i jego żony Jolanty Kwaśniewskiej potwierdzono w lutym.

W związku z zakażeniem polityk przez tydzień przebywał w szpitalu. Kwaśniewski miał wysoką gorączkę, otrzymywał kroplówkę i tlen.

– Ciężko jest, bo to długotrwałe choróbsko. Jesteśmy świadomi, że skutki tej choroby będziemy odczuwać jeszcze bardzo długo. Ale myślimy, że najgorsze już za nami. Choć męczący kaszel wciąż nie pozwala normalnie funkcjonować, to przede wszystkim ustała gorączka – relacjonował były prezydent w rozmowie z „Super Expressem” dwa tygodnie temu.

Problemy ze zdrowiem żony prezydenta

Jolanta Kwaśniewska lżej przeszła zakażenie, ale jak opisuje były prezydent, to właśnie ona mocniej odczuwa teraz konsekwencje choroby.

– Żona nie miała gorączki, u niej hospitalizacja była dwudniowa. Ale teraz Jolę dopadło zapalenie nerek, które prawdopodobnie związane jest z przechorowanym już koronawirusem – tłumaczy Kwaśniewski w rozmowie z „Faktem”.

Były prezydent wraz z żoną przebywa obecnie w Szwajcarii. – Mamy nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę, choć niestety rehabilitacja jeszcze potrwa – tłumaczy polityk.

Znaczący wzrost zakażeń

Tymczasem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał dzisiaj rano, w ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 15 tys. 698 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 309 osób zmarło.

Jest to niemal podwojenie liczby zakażeń w stosunku do wczorajszego bilansu. We wtorek ministerstwo przekazało informację o 7 937 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

– Dzisiejsze wyniki wskazują, że trzecia fala nie tylko jest faktem, ale także nabiera impetu. Dzisiaj mamy nowych przypadków stwierdzonych 15 698 – komentował Kraska na antenie Polskiego Radia.

Wiceminister podkreślił, że to około 3 tys. przypadków więcej niż przed tygodniem. Kraska dodał, że wśród pacjentów pojawia się coraz więcej zakażonych brytyjską odmianą koronawirusa.

