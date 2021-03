Milczenie owiec

To też budująca opowieść o chamstwie ukaranym, co w naszych ponurych czasach dzieje się coraz rzadziej. W popularnym, superpostępowym florenckim Controradio toczyła się polityczna dyskusja. Jednym z uczestników był profesor nauk humanistycznych i komunikacji społecznej na uniwersytecie w Sienie Giovanni Gozzini. Dawniej nauczał na Harvardzie. Człowiek lewicy, postępu i kultury. Był nawet asesorem odpowiedzialnym za kulturę nie byle gdzie, bo we Florencji.