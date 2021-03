Wojna płci

Pod tym hasłem 8 marca wylegały co roku setki tysięcy feministek. Obowiązywały ubiór w kolorach czarno-fioletowych, pomazane twarze i wojenne hasła. Jeździłam nie tylko z powodu dziennikarskiej ciekawości, lecz także dla frajdy. Moja zabawa polegała na prowokacji: ubierałam się w pastelową sukienkę, szpilki i szłam w kierunku odwrotnym do napierającego tłumu rozsierdzonych bab. Liczba i rodzaj posyłanych mi spojrzeń ze strony setek na czarno ubranych Hiszpanek świadczyły, że dobrze odgrywałam rolę sabotażysty na terenie czarownic (jak same lubią się określać).