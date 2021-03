Macron zapowiada przyspieszenie akcji szczepień. "Najpierw poszukamy wszystkich..."

– Od soboty przyspieszymy kampanię szczepień – przekazał prezydent Emmanuel Macron, odwiedzając centrum szczepień w Valenciennes na północy Francji.

Szczepienia dla seniorów

– Najpierw poszukamy wszystkich osób powyżej 75. roku życia, które nie zostały jeszcze zaszczepione, a także zejdziemy o jeden przedział wiekowy w dół i również udostępnimy terminy szczepień osobom powyżej 70. roku życia – tłumaczył prezydent.

Jak przekazał polityk, służby sanitarne ustanowią specjalny numer telefonu, pod którym "można znaleźć osoby powyżej 75. roku życia, które nie zostały jeszcze zaszczepione i wszystkich tych, którym nie udało się umówić na wizytę".

Ponadto, "zamierzamy udostępnić szczepionkę dla osób w wieku 70-75 lat" – zapowiedział. Obecnie jest ona we Francji oferowana wszystkim powyżej 75. roku życia lub od 65. roku życia dla osób z chorobami współistniejącymi. – Chcę, aby sprawy były zorganizowane w bardzo metodyczny sposób, schodząc w dół przez grupy wiekowe – tłumaczył Macron.

Plan szczepień przeciwko COVID-19

Celem francuskiego rządu jest zaszczepienie 10 milionów Francuzów do połowy kwietnia, 20 milionów do połowy maja i 30 milionów do połowy czerwca.

W tym 65-milionowym kraju jest ponad 6,35 mln osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki, w tym prawie 2,5 mln zaszczepionych dwiema dawkami.

Francja zaplanowała również uruchomienie w kraju w najbliższych dniach 35 dużych ośrodków, "vaccinodromów", przeznaczonych do masowych szczepień ludności.

Tymczasem przedstawiciel francuskiego resortu zdrowia poinformował we wtorek, że przewiduje się, iż do końca bieżącego tygodnia zostanie wykonanych 1,7-1,8 mln zastrzyków szczepionką przeciwko COVID-19 w porównaniu z 1,2 mln pod koniec zeszłego tygodnia. Dodał, że dynamika szczepień jest silna po wznowieniu podawania preparatów firmy AstraZeneca.