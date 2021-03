Karabinierzy weszli do fabryki szczepionek AstraZeneca

Na prośbę Komisji Europejskiej i na wniosek rządu Włoch poproszonego przez Brukselę karabinierzy weszli do fabryki w rejonie Rzymu, gdzie produkowana jest szczepionka na COVID-19 firmy AstraZeneca – podała w środę agencja Ansa, powołując się na włoskie źródła.





29 mln dawek szczepionki AstraZeneca

Dziennik "La Stampa" poinformował wcześniej w korespondencji z Brukseli, że w fabryce na przedmieściach Wiecznego Miasta w Anagni znajduje się 29 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca gotowych do wysłania do Wielkiej Brytanii.

Odkrycia tego dokonano według gazety dzięki wizycie unijnego komisarza Thierry'ego Bretona w innej fabryce koncernu w Holandii. Komisarz, jak dodaje "La Stampa", zawiadomił o tym władze Włoch.

Ansa podała następnie, że w sobotę Komisja Europejska poprosiła premiera Włoch Mario Draghiego o przeprowadzenie kontroli serii szczepionek w rzymskiej fabryce. Szef rządu zawiadomił o tym ministra zdrowia Roberto Speranzę, który wysłał tam specjalną jednostkę karabinierów do spraw ochrony zdrowia. Inspekcja została przeprowadzona w sobotę i niedzielę. Według agencji Ansa skontrolowane serie preparatu były przeznaczone dla Belgii.

Szczepionka AstraZeneca – jedna z trzech w UE

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Działające przy premierze Mateuszu Morawieckim Rada Medyczna zarekomendowała 28 dni odstępu pomiędzy dawkami. Szczepionka AstraZeneca to trzecia szczepionka dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków, po preparatach firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Czytaj też:

Polacy przestraszyli się szczepionki AstraZeneca. Dworczyk ujawnił skalę