Polacy przestraszyli się szczepionki AstraZeneca. Dworczyk ujawnił skalę

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu minister zwrócił uwagę, że Polska nie zatrzymała szczepień z wykorzystaniem szczepionek firmy AstraZeneca. – Inne kraje to uczyniły, ulegając pewnej panice – ocenił. Jak mówił, obecnie widać, że niemal wszystkie kraje wróciły do wykorzystania tej szczepionki.

Dworczyk przypomniał, że w poniedziałek ruszyła rejestracja na szczepienie dla osób w wieku 66 i 65 lat. – Gorąco namawiamy i apelujemy do wszystkich o rejestrację do szczepień, w tym szczepień wykonywanych szczepionką firmy AstraZeneca, bo jest to naprawdę wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie; to jest nie tylko droga do uniknięcia zakażenia, bądź ciężkiego przebiegu choroby, ale jest to też wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych – oświadczył szef KPRM.

70 proc. zarejestrowanych zrezygnowało z AstraZeneki

Pytany o odwoływanie wizyt w punktach szczepień z powodu obaw przed niektórymi szczepionkami Dworczyk podał dane z soboty (20 marca) i podkreślił, że chodzi raczej o niestawianie się na szczepienie, a nie np. telefoniczne odwoływanie terminów.

– W wielu punktach absencja sięgała 70 proc. To dezorganizuje cały proces szczepień – przyznał szef KPRM, który pełni także funkcję pełnomocnika rządu ds. szczepień przeciw COVID-19.

Dworczyk stwierdził jednocześnie, że "zaufanie do szczepionki AstraZeneca wraca i to się przełoży na brak absencji". – Czyli zapisane osoby będą się stawiały w punktach szczepień – powiedział.

Szczepionka AstraZeneca – jedna z trzech w UE

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Działające przy premierze Mateuszu Morawieckim Rada Medyczna zarekomendowała 28 dni odstępu pomiędzy dawkami. Szczepionka AstraZeneca to trzecia szczepionka dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków, po preparatach firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

