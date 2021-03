Polski minister zaszczepił się preparatem AstraZeneca

Szef MF zaszczepił się w poniedziałek w obecności kamer w punkcie szczepień w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym w Warszawie.

Dzisiaj rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat i jeszcze starszych, którzy dotąd tego nie zrobili. W harmonogramie szczepień wskazano, że chodzi o osoby urodzone w latach 1952-1956. W tej grupie jest właśnie minister Kościński. Rejestracja trwa od 22 do 24 marca.

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej będą oni szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. W czwartek 25 marca wznowione będą z kolei zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

Szczepionka AstraZeneca – jedna z trzech w UE

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Działające przy premierze Mateuszu Morawieckim Rada Medyczna zarekomendowała 28 dni odstępu pomiędzy dawkami. Szczepionka AstraZeneca to trzecia szczepionka dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków, po preparatach firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Kim jest Tadeusz Kościński?

Tadeusz Kościński urodził się 9 grudnia 1956 roku w Londynie. Od początku kariery zawodowej był związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. w japońskim Tokai Banku, następnie piastował stanowisko dyrektora londyńskiego oddziału Banku Handlowego. Był podsekretarzem stanu kolejno w Ministerstwie Rozwoju (2015–2018), Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (2018–2019) oraz Ministerstwie Finansów (2019), aż w końcu został szefem MF. Obecnie jest ministrem finansów, funduszy i polityk regionalnej.

