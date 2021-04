W Czechach pojawił się brazylijski wariant koronawirusa

Minister powiedział, że ten wariant koronawirusa najprawdopodobniej został przywieziony z zagranicy. Trwa sprawdzanie i ustalanie kontaktów zakażonych osób.

Powrót dzieci do szkół z pierwszych roczników szkół podstawowych został wstrzymany do 19 marca br. W pozostałej części kraju rozpoczną się zajęcia wymiennie w klasach i on-line. Otwarciu szkół towarzyszą powtarzane co tydzień testy dzieci oraz obowiązek noszenia masek FFP2, wietrzenie pomieszczeń i utrzymywanie dystansu społecznego.

Arenberger powiedział, że kontynuowany jest pozytywny trend i epidemia w Czechach zwalnia. Zmniejsza się liczba hospitalizowanych, ale w danych ministerstwa zdrowia jeszcze nie widać wpływu świąt wielkanocnych.

Szczepienia w Czechach

Minister podkreślił, że w czwartek podano rekordową liczbę szczepionek jednego dnia - 58 928. Przynajmniej jedną dawkę przyjęło już 1 971 079 Czechów, a dwie około 663 tys. Według ministra do końca czerwca może zostać zaszczepionych 58 proc. populacji.

Premier Andrej Babisz, który uczestniczył w rozpoczęciu próbnych szczepień na stadionie Arena o2 powiedział, że planowanemu szczepieniu 100 tys. osób dziennie przeszkadza brak preparatów. Zdaniem premiera w ministerstwie zdrowia powinna powstać strategia szczepień na najbliższe dwa lata.

Krytyka UE

Premier Andrej Babisz skrytykował w piątek decyzję Unii Europejskiej, która rozdzieliła 10 mln szczepionek przeciwko COVID-19 częściowo między wszystkie kraje UE oraz między najbardziej potrzebujące państwa. Rząd czeski oprotestował taki mechanizm, zarzucając mu, że nie jest solidarny ani proporcjonalny. Na skutek wspólnego z Austrią i Słowenią sprzeciwu Praga nie dostanie około 70 tys. szczepionek; otrzyma jedynie 269 tys. dawek, co wynika z proporcjonalnego rozdzielenia preparatów.

