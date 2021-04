Włochy przegłosowały Fundusz Odbudowy

Od głosu wstrzymało się opozycyjne prawicowe ugrupowanie Bracia Włoch.

Miliardy dla Włochów

Środki dla Włoch z unijnego Funduszu Odbudowy to 191,5 miliarda euro, a rząd jedności narodowej przeznaczył dalsze 30,6 mld euro na sfinansowanie uzupełniającego planu krajowego. Ponadto do 2032 roku postanowiono wyasygnować jeszcze 26 mld euro na konkretne inwestycje.

– W sumie możemy rozdysponować około 248 miliardów euro – powiedział premier Draghi, prezentując w poniedziałek w Izbie Deputowanych główne założenia planu wyprowadzenia kraju z ciężkiego kryzysu spowodowanego pandemią, naprawy wywołanych przez nią szkód i działań na rzecz ożywienia gospodarczego oraz modernizacji.

Rządowy plan przeznaczenia pieniędzy z UE podzielony został na sześć bloków, nazwanych misjami. To inwestycje w digitalizację i innowacje oraz kulturę w wysokości 50 mld euro, a także w transformację ekologiczną, infrastrukturę, oświatę, integrację społeczną i zdrowie.

32 miliardy euro mają zostać przeznaczone na oświatę i badania naukowe, a 22 miliardy euro na rozwój rynku pracy. Służba zdrowia otrzyma 18,5 miliarda euro.

Plan o "historycznym znaczeniu"

Szef rządu podkreślał, że plan wydatków ma "historyczne znaczenie" i zdecyduje o "losie kraju".

– To będzie miara roli Włoch we wspólnocie międzynarodowej, ich wiarygodności i reputacji jako kraju założycielskiego UE i protagonisty świata zachodniego – ocenił szef rządu. "To nie tylko kwestia przychodu i dobrobytu, ale wartości obywatelskich i uczuć, których nie można zapisać w żadnej tabeli – zauważył.

– Jestem pewien, że uczciwość, inteligencja, spojrzenie w przyszłość przeważą nad korupcją, głupotą i interesownością – oświadczył premier.

We wtorek informację na temat planu wydania środków z Funduszu Odbudowy przedstawi w Senacie. W piątek projekt ma zostać wysłany do Komisji Europejskiej.

