Włochy: Około 1 proc. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym

Do około 1 proc. spadł we Włoszech odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa - to dane Ministerstwa Zdrowia z wtorku.

W drugim dniu obowiązywania żółtej strefy złagodzonych restrykcji w całym kraju notuje się dalszy spadek liczby zakażeń. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło 166 osób i wykryto 3224 nowe przypadki infekcji w 252 tysiącach testów. Oficjalna liczba zmarłych od początku pandemii wynosi 125 501. 4,2 mln osób, czyli mniej niż co 15 osoba w kraju została zakażona. Za wyleczone uznano 3,8 mln. Sytuacja epidemiczna we Włoszech W szpitalach zwolniło się od poniedziałku ponad 400 kolejnych łóżek. Szacuje się, że obecnie koronawirusa ma około 268 tysięcy osób. Znacznej poprawie uległa sytuacja między innymi w stołecznym regionie Lacjum, gdzie stwierdzono około 300 przypadków infekcji, w tym 174 w Rzymie. Sycylia jest pierwszym włoskim regionem, w którym w środę rozpoczną się szczepienia maturzystów, na ponad dwa tygodnie przed egzaminem dojrzałości. Na początku czerwca zaszczepieni zostaną maturzyści w Lacjum. Koronawirus w Polsce Mamy 1 000 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało we wtorek MZ. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 151 osób. Nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (138), śląskiego (121), wielkopolskiego (114), dolnośląskiego (89), łódzkiego (83), zachodniopomorskiego (73), lubelskiego (70), małopolskiego (64), kujawsko-pomorskiego (51), pomorskiego (31), warmińsko-mazurskiego (31), świętokrzyskiego (28), opolskiego (27), lubuskiego (22), podlaskiego (22) i podkarpackiego (15). Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że 21 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.