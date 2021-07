60 polskich dzieci odciętych od świata. Czekają na ewakuację

Jak informuje w mediach społecznościowych Polonijna Agencja Informacyjna, 60 polskich dzieci nadal pozostaje bez pomocy w Polonijnym Ośrodku Wakacyjnym "Millennium" w Comblain-la-Tour na wschodzie Belgii po tym, jak ośrodek odcięła od świata powódź.

"Spodziewana pomoc w ewakuacji nie nadeszła, a w nocy spodziewane są kolejne silne opady deszczu. Obecnie woda otacza cały obszar ośrodka uniemożliwiając wydostanie się na zewnątrz. Dotrzeć tam można jedynie łodzią. Na szczęście polonijny ośrodek to solidne zabudowania i możliwe było schronienie się na wyższych kondygnacjach. Jest dostęp do świeżej wody i jedzenia oraz w części do energii elektrycznej. Pozostaje tylko czekać" – informowano dziś w nocy.

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii Barbara Wojda nie ukrywa, że sytuacja jest trudna, ale na szczęście woda się nie podnosi, wszyscy przebywają na pierwszym i drugim piętrze budynku czekając na ewakuację.

Sprawą zajmuje się konsul

Jak zapewnia Polonijna Agencja Informacyjna, konsul RP w Belgii Jacek Grabowski jest w stałym kontakcie z ośrodkiem w Comblain-la-Tour i władzami belgijskimi.

– Problem polega na tym, że władze belgijskie nie mają odpowiedniego w takiej sytuacji sprzętu, czyli pontonów do ewakuacji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez burmistrza Comblain-la-Tour czekają na pomoc z Francji. Władze zalecają, żeby dzieci pozostały w budynku. Informują, że jest to obecnie najbezpieczniejsze – tłumaczy.

Jak zapewniła z kolei RMF FM prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Barbara Wojda, wszystkie dzieci czują się dobrze. Ich ewakuację przeprowadzi jeszcze dziś – według najnowszych informacji, jakie dostali opiekunowie – nie belgijska, ale francuska armia.

Niepokojące prognozy

Niestety belgijscy synoptycy przewidują, że to nie koniec opadów. Te mają potrwać przynajmniej do piątku.

Belgijski Instytut Meteorologiczny poinformował, że tylko w środę spadło więcej deszczu, niż normalnie spada tam w ciągu całego lipca. Lokalna straż pożarna donosiła o wielu nocnych akcjach, w których trakcie usuwano szkody wyrządzone przez płynącą wodę. Wiele domów w Ardenach zostało zalanych przez błoto schodzące za deszczem w doliny.

