"Financial Times": Komisja Europejska powinna zatrzymać dotacje dla Polski

W mijającym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dwa niekorzystne dla Polski orzeczenia – w pierwszym nakazał natychmiastowego zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; w drugim stwierdził, że system dyscyplinarny wobec sędziów wprowadzony w Polsce jest niezgodny z prawem UE. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo polskie ma pierwszeństwo wobez prawa unijnego.

"FT" chce nałożenia sankcji na Polskę

"Financial Times" przypomina, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było jednym z największych sukcesów Wspólnoty. Doprowadziło do rozkwitu polskiej gospodarki, wzmocniło bezpieczeństwo kraju, otworzyło przed Polakami niewyobrażalne wcześniej swobody i możliwości. – opisuje "GW".

Wszystkie te osiągnięcia są teraz zagrożone przez "niemal fanatyczne dążenie Prawa i Sprawiedliwości do krępowania polskiego sądownictwa, które jest jawnym naruszeniem konstytucji, a teraz także zobowiązań unijnych".

KE nie ma innego wyjścia?

"Komisja Europejska nie ma innego wyjścia, jak wszcząć postępowanie przeciwko Polsce za jej nieposłuszeństwo. Powinna także wystąpić do TSUE o nałożenie na Polskę kar za niezastosowanie się do wcześniejszych postanowień" – czytamy w "Financial Times". Dziennik stwierdza, że Bruksela powinna bronić porządku prawnego UE i zadziałać stanowczo, sięgając po mechanizm, który pozwala wstrzymać unijne dotacje.

"Jeśli polskiemu rządowi nie podobają się obowiązki, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, powinien szykować się do wyjścia z niej. Większość Polaków wzdrygnęłaby się na samą myśl o tym, wiedząc, że obecność w UE jest podstawą sukcesu ich kraju. Ale to oni, w taki czy inny sposób, zapłacą za to, co robi ich rząd" – konkluduje redakcja "FT".

Czytaj też:

"The Spectator": UE pożałuje prawnego ataku na Polskę