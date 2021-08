Wielka Brytania: Antyszczepionkowcy wdarli się do budynku telewizji

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu po proteście przeciwko szczepieniom i restrykcjom covidowym, który odbył się w Londynie.

Na zamieszczonych w mediach społecznościowych nagraniach wideo widać grupę protestujących, którzy próbują dostać się do biurowca w londyńskiej dzielnicy Camden, oraz ich szamotaninę z próbującą im w tym przeszkodzić policją. Jednak sporej grupie – jak podają media, ponad 100 osobom – się to udało. Na jednym z nagrań słychać, jak uczestnicy zamieszek znieważają prowadzącego przez wiele lat wiadomości w Channel 4 dziennikarza Jona Showa.

Fakt przedostania się części protestujących do budynku potwierdziły zarówno londyńska policja metropolitalna, jak i władze ITN. "Funkcjonariusze reagują na protest w prywatnej nieruchomości na Gray's Inn Road w Camden, gdzie ludzie bezprawnie uzyskali dostęp do budynku. Funkcjonariusze są na miejscu, zapewniając ochronę budynku i usuwając tych, którzy się do niego dostali" – poinformowała policja.

– Policja jest obecna w związku naruszeniem zasad bezpieczeństwa na Gray's Inn Road, w siedzibie ITN. Pracownikom ITN, w tym osobom pracującym w ITV News, Channel 4 News i Channel 5 News, doradzono, aby albo zostali w budynku, albo trzymali się z daleka, gdy sytuacja jest rozwiązywana – oświadczyła rzeczniczka ITN, dodając, że stacje informacyjne stanowią ważne źródło wiedzy podczas pandemii.

Do podobnego zdarzenia doszło w Londynie dwa tygodnie temu, gdy również po proteście przeciwko szczepieniom i restrykcjom kilkadziesiąt osób próbowało się wedrzeć się do dawnej siedziby stacji BBC w zachodnim Londynie, skąd jednak publiczny nadawca wyprowadził się niemal całkowicie już kilka lat temu.

