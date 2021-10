Kongres USA zajmie się sprawą demokracji w Polsce

O sprawie informuje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski.

Wysłuchanie w sprawie ograniczania demokracjina Węgrzech i w Polsce zorganizuje 3 listopada Komisja Helsińska przy Kongresie Stanów Zjednoczonych (Komisja ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) - ogłosił szef komisji, senator Ben Cardin.

W zapowiedzi wydarzenia poinformowano, że rządząca w Polsce koalicja podjęła kroki "podważające niezależność wymiaru sprawiedliwości i ograniczające swobodę wypowiedzi".

Amerykański polityk ocenia, że w ostatniej dekadzie polskie władze podważały demokrację. Przed komisją wystąpią Zselyke Csaky (organizacja Freedom House, wiceprezes think-tanku CSIS, Heather Conley (była dyplomata Departamentu Stanu odpowiedzialna za Europę) oraz Dalibor Rohacz (analityk think tanku American Enterprise Institute).

Spór o praworządność

W środę Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości miliona euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

"Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie" – czytamy w środowym komunikacie prasowym TSUE.

Podkreślono w nim, że "poszanowanie środków tymczasowych zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r. jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego".

Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia TSUE do dnia, w którym rząd wypełni nałożone na niego zobowiązania, lub – w przypadku braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

