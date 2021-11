Estońscy żołnierze wesprą Polaków w zabezpieczaniu granicy polsko-białoruskiej

"Solidarność z naszymi polskimi sojusznikami jest w tym czasie kluczowa. Estońskie Siły Zbrojne wyślą żołnierzy, m.in. rezerwistów z wojsk inżynieryjnych, żandarmerii wojskowej oraz wojsk rozpoznawczych w celu wsparcia wysiłków Polski na rzecz zabezpieczenia granicy Unii Europejskiej przed hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu" – czytamy na ofiarnym profilu Ministerstwa Obrony Estonii na Twitterze.

"Solidarność z naszym sojusznikiem Polską jest w tym momencie kluczowa" – napisał ambasador Estonii w Polsce Martin Roger.

100 estońskich żołnierzy ma trafić do Polski już w przyszłym tygodniu.

Brytyjczycy wesprą Polaków

Brytyjskie wojska inżynieryjne wesprą Polaków w odbudowie tymczasowej zapory na granicy polsko-białoruskiej. W czwartek odbyło się spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii, na którym omówiono szczegóły współpracy.



– Chciałbym podkreślić, że polska granica jest szczelna i będzie szczelna. Nikt, kto będzie próbował nielegalnie przejść przez granicę, nie będzie mógł tego uczynić, mimo starań reżimu Łukaszenki, mimo ataków hybrydowych, zapewnimy Polsce bezpieczeństwo. Dziękuję, że możemy to zrobić również ze wsparciem żołnierzy brytyjskich – powiedział szef resortu obrony.

– Jeżeli chodzi o sytuację na polsko-białoruskiej granicy jest to świadoma próba zdestabilizowania nie tylko Polski, nie tylko Łotwy i krajów sąsiadujących, ale też całej Europy po to, aby po prostu całą Europę osłabić. Najlepszy sposób, aby odpowiedzieć na to, to przede wszystkim współpracować ze sobą ramię w ramię, nie tylko w ramach NATO, ale po prostu jako dobrzy przyjaciele i partnerzy. Zdecydowanie nie dopuścimy do tego, aby sytuacja na granicy zaogniła się jeszcze bardziej i apelujemy do Aleksandra Łukaszenki, aby zaprzestał tej obrzydliwej próby wykorzystywania ludzi jako broń – mówił w czwartek Ben Wallace.

W wyniku konsultacji strony podpisały również „Oświadczenie Intencyjne” (Statement of Intent) w sprawie współpracy dotyczącej dziedziny rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze obrony powietrznej w ramach programu NAREW.

