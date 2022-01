"Każde poczęte życie jest godne naszej ochrony". Dakota Południowa idzie w ślady Teksasu

Tegoroczna 49. rocznica precedensowego wyroku w sprawie Roe vs. Wade, który zalegalizował aborcję w USA, obfitowała w wydarzenia pro-life. Na fali antyaborcyjnego przebudzenia Amerykanów odbyły się nie tylko Marsze dla Życia, ale także akty polityczne mające na celu ochronę życia poczętego.

Dwa projekty ustaw chroniących życie zgłosiła republikańska gubernatorka stanu Dakota Południowa, Kristi Noem, której intencją jest zakazanie większości przypadków dzieciobójstwa, w takim stopniu, w jakim umożliwia to obecne prawodawstwo federalne.

Ustawa o biciu serca w Dakocie Południowej

„Dzisiaj, gdy dziesiątki tysięcy Amerykanów pro-life uczestniczą w corocznym Marszu dla Życia w Waszyngtonie, ogłaszam dwa projekty ustaw w obronie życia. Jeden zabroni aborcji po wykryciu bicia serca dziecka. Drugi zabroni aborcji [farmakologicznej] za pośrednictwem teleporady w Dakocie Południowej” – ogłosiła w ubiegły piątek konserwatywna polityk.

Wielki zwrot w mentalności Amerykanów i ich podejściu do aborcji sam w sobie przyczynia się do zmniejszenia liczby przypadków dzieciobójstwa. Jak zauważyła Kristi Noem, „Liczba aborcji spadła o 80 procent w ciągu ostatniej dekady”. Podkreśliła jednocześnie, że „możemy zrobić więcej, by chronić nienarodzone dzieci”.

Amerykanie oczekują od Sądu Najwyższego cofnięcia legalizacji aborcji

„Każde ludzkie życie jest wyjątkowe i piękne od momentu poczęcia. Każde życie jest godne naszej ochrony, godne prawa do życia” – podkreśliła Noem w komunikacie prasowym. Gubernatorka podziela nadzieję większości Amerykanów, którzy liczą, że Sąd Najwyższy skieruje na śmietnik historii wyrok w sprawie Roe vs. Wade, co może przynieść obecna sprawa Dobbs vs. Women's Health Organization.

- Mamy nadzieję, że tegoroczny Marsz dla Życia będzie ostatnim i że Sąd Najwyższy w końcu zapewni ochronę każdemu nienarodzonemu życiu. Ale dopóki to się nie stanie, te ustawy zapewnią ochronę zarówno nienarodzonym dzieciom, jak i ich matkom w Południowej Dakocie – powiedziała Noem. Przypomniała także, że już w roku 2005 została w jej stanie przyjęta ustawa zakazująca wszystkich aborcji, z wyjątkiem zagrożenia życia matki. W przypadku pomyślnego wyroku Sądu Najwyższego prawo to będzie natychmiast egzekwowane.

Kristi Noem jest matką trójki dzieci, wywodzi się z farmerskiej rodziny i jest właścicielką małego rodzinnego biznesu. Jako pierwsza kobieta na stanowisku gubernatora Dakoty Południowej zasłynęła z obrony tradycyjnych wartości i sprzeciwu wobec reżimu sanitarnego, zabraniając przymusu szczepień, segregacji sanitarnej i zmuszania do zasłaniania twarzy. Jako przywódca stanu nigdy nie wprowadziła lockdownu. Obecne projekty legislacyjne to nie pierwsze jej działania na rzecz ochrony życia – w samym roku 2021 Noem podpisała 8 pomniejszych ustaw ograniczających dostępność aborcji.

Czytaj też:

Aborcja jako "sakrament świeckiej religii". Marsz dla Życia przeszedł ulicami San FranciscoCzytaj też:

"Równość zaczyna się w łonie matki" – Marsz dla Życia przeszedł w WaszyngtonieCzytaj też:

"Aborcja to rasistowskie ludobójstwo". Raper Kenye West uderza w przemysł aborcyjny