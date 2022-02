Szefowa Greenpeace w niemieckim rządzie. Annalena Baerbock zachwycona

Czytaj też:

"To jest ich czysty biznes". Rzońca: Niemcy z tego nie zrezygnująLepszego wyboru nie mogła sobie wyobrazić minister spraw zagranicznych: – Dla mnie to nominacja jak ze snu — skomentowała podczas konferencji Annalena Baerbock. Szefowa Greenpeace to jedna z najbardziej znanych aktywistek klimatycznych. Jennifer Morgan ma 55 lat oraz wykształcenie politologiczne i germanistyczne. Przed Greenpeace była związana z organizacją Climat Action News, a potem fundacją WWF (World Wide Fund for Nature).

Negocjator ds. klimatu w resorcie spraw zagranicznych

Po objęciu funkcji ministra, Annalena Baerbock z partii Zielonych przeciągnęła do MSZ wielu urzędników z resortu środowiska. Przygotowane zostało też stanowisko dla Jennifer Morgan. Będzie pełnomocnikiem rządu i negocjatorką ds. klimatu. Jej zadaniem będzie obrona niemieckiej polityki klimatycznej na arenie międzynarodowej. Szefowa Greenpeace na oficjalne objęcie stanowiska musi jednak poczekać. Najpierw potrzebuje niemieckiego obywatelstwa.

Nie wszyscy zachwyceni

Transfer Morgan do rządu nie wszystkim przypadł do gustu. Przeciwko przyjęciu do rządu klimatycznej lobbystki oponuje m.in. wiceszef klubu parlamentarnego CDU/CSU Steffen Bilger. Działania rządu skomentował na Twitterze:

„Stworzenie zagrożenia w przestrzeni powietrznej na piłkarskich mistrzostwach Europy, wylanie farby na skrzyżowaniu Grosser Stern, kradzieże kluczyków do samochodów i wykorzystywanie Reichstagu do akcji plakatowych” – pisze Bilger na Twitterze i podsumowuje: „W nagrodę [szefowa Greenpeace] dostaje się od Zielonych stanowisko sekretarza stanu”.

