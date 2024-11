Scholz rozmawiał z Putinem. Pierwsza rozmowa od dwóch lat

"Kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał dzisiaj (piątek) telefonicznie po prawie dwóch latach przerwy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem" – podały niemieckie media, a informacje te potwierdził rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit.

Rozmowa odbyła się po długich przygotowaniach (Olaf Scholz informował o planach rozmowy z prezydentem Rosji od początku października) w piątek wczesnym popołudniem i trwała około godziny. Ostatnia rozmowa telefoniczna między Scholzem a Putinem miała miejsce 2 grudnia 2022 roku.

Apel Scholza

Podczas piątkowej rozmowy szef niemieckiego rządu miał "wezwać Putina do zakończenia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wycofania swoich wojsk". "Rosja musi wykazać gotowość do negocjacji z Ukrainą – w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju" – napisał Scholz na platformie X. Podczas rozmowy kanclerz potwierdził dalsze wsparcie dla Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją tak długo, jak będzie to konieczne.

– Dwa dni wcześniej, 13 listopada, Olaf Scholz rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Teraz, po odbytej rozmowie z Putinem, Scholz chce jeszcze raz zadzwonić do Zełenskiego – przekazał rzecznik rządu.

Media przypominają, że 10 listopada Olaf Scholz zapowiedział w wywiadzie z niemiecką telewizją ARD, że telefon wykona "wkrótce". Zaznaczył, że "nie robi tego sam, bo jest odpowiedzialnym politykiem", co oznacza, że musiał porozumiewać się w tej kwestii z partnerami.

Jeszcze w kwietniu kanclerz Niemiec powiedział, że rozmowa z przywódcą Rosjimiałaby sens "tylko jeśli ma się poczucie, że można coś osiągnąć". Zaznaczył, że poprzednio odbyte przez niego rozmowy z Putinem "były czasami postrzegane krytycznie".

