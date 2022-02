"Ukraina nie pada". Kułeba: Krwawimy, ale cały czas skutecznie się bronimy

Niedziela to czwarty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Minionej nocy pod ciężkim ostrzałem znalazł się Kijów. Z kolei do Charkowa wkroczyły rosyjskie wojska.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podało dane dotyczące strat armii Federacji Rosyjskiej. Resort przekazał, że do tej pory zginęło około 4300 rosyjskich żołnierzy. Ponadto, w dniach 24-26 lutego tego roku zniszczono: 706 transporterów opancerzonych należących do Rosjan, 146 czołgów, 27 samolotów i 26 śmigłowców.

"Najgorszy moment"

Dmytro Kułeba stwierdził, że ostatnia noc była "najgorszym momentem" dla Kijowa od 1941 roku i bombardowania miasta ze strony niemieckich nazistów. Mimo to, ukraińskie siły zbrojne "opierają się i walczą z rosyjskim najeźdźcą". W wielu regionach cały czas trwają walki. Agresorzy z Rosji mieli się przesunąć na południe kraju. Armia Federacji Rosyjskiej cały czas utrzymuje kontrolę nad Czarnobylem.

– Putin nie był w stanie osiągnąć ani jednego strategicznego celu. Wróg nie był w stanie przejąć kontroli nad żadnym dużym miastem – przekazał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. I poinformował, że w miniony piątek, 25 lutego Rosjanie ostrzelali jeden z domów dziecka w rejonie Kijowa. W środku miały być dzieci, podopieczni ośrodka. – Gwarantuję rosyjskim zbrodniarzom wojennym, że staną przed międzynarodowymi sądami – oznajmił Dmytro Kułeba.

– Ukraina nie pada. Krwawimy, ale cały czas skutecznie się bronimy. Rosja już w tej chwili stanęła w obliczu ogromnej izolacji. To punkt zwrotny w jej historii. Sankcje i działania muszą być zwiększone. Presja musi być zwiększona – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji. I zwrócił się z apelem do władz innych krajów: "Wzywam was, żebyście mocniej uderzyli w Rosję".

Czytaj też:

Niepokojąca decyzja Putina. Siły nuklearne postawione w stan gotowościCzytaj też:

Zełenski: Delegacja ukraińska spotka się z Rosjanami. Podano miejsce