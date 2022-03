Rosjanie zastrzelili wójta gminy Hostomel. Zginął, rozdając chleb i lekarstwa

O zdarzeniu poinformował oficjalny profil miejscowości na Facebooku.

"Szef społeczności Hostomelskiej Jurij Illich Pryłypko został zabity, rozdając głodnym chleb, a chorym lekarstwa, pocieszając przygnębionych. Został zastrzelony przez najeźdźców. Umarł tak, jak żył" – napisano.

Tytuł miasta-bohatera

Jak podkreśliła gmina w swoim wpisie, Pryłypko nie dożył momentu, o którym marzył – że Hostomel stanie się miejscowością na prawach miejskich. Jednak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał w poniedziałek Hostomlowi tytuł miasta-bohatera za odważną i bohaterską obronę przed rosyjskim agresorem.

"Najczęściej nazywano go Illichem. Zarówno wrogowie, jak i przyjaciele. Nie był ani święty, ani doskonały, ani dumny, ani arogancki. Ale nigdy nie odmówił pomocy. (...) Nikt go nie zmuszał, żeby poszedł pod kule okupantów. Mógłby tak jak setki innych siedzieć w piwnicy. I kto by pomyślał!? Ale czekali na niego, mieli nadzieję, wierzono w niego. I dokonał wyboru. Umarł dla społeczności, umarł dla Hostomla, umarł jako bohater. Wieczna pamięć i nasza wdzięczność" – mogliśmy przeczytać w komunikacie gminy.

Ze względu na trudną sytuację związaną z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zorganizowanie uroczystego pogrzebu nie jest możliwe. Zatem współpracownicy wójta proszą o pamięć i modlitwę.

Bitwa o kontrolę nad Hostomelem

W ubiegłym tygodniu media donosiły o bitwie o kontrolę nad Hostomelem, regionem położonym na północ od Kijowa, gdzie od początku wojny trwały intensywne walki.

Wywiad Ukrainy podał w miniony czwartek wieczorem, że żołnierze sił specjalnych zniszczyli rosyjskie pojazdy wojsk powietrznodesantowych. Na dowód umieszczono nagranie w sieci.

