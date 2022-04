Niemcy: Najniższa liczba aborcji od 25 lat

W ubiegłym roku liczba aborcji wykonanych w Niemczech była najniższa od 25 lat. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2021 roku przeprowadzono około 94 600 aborcji. To najniższy wynik od 1996 roku, kiedy to urząd rozpoczął rejestrację aborcji.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba aborcji spadła o 14 300, czyli o 13,1 procent – podał w czwartek Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

W porównaniu z rokiem 2020, w którym zarejestrowano około 100 000 aborcji, ich liczba spadła o 5,4 procent. Według Urzędu na podstawie danych nie można jednoznacznie określić przyczyny silniejszego spadku liczby aborcji w 2021 roku. Jednocześnie statystycy nie potrafią ustalić jego związku z pandemią koronawirusa. W roku 2020, który także był naznaczony pandemią, odnotowano spadek liczby zabiegów przerwania ciąży o zaledwie 0,9 procent – opisuje agencja DPA.

Spada liczba aborcji wśród młodych kobiet

Siedem na dziesięć kobiet, które poddały się aborcji w 2021 roku, było w wieku od 18 do 34 lat, a co piąta w wieku od 35 do 39 lat. Około ośmiu procent kobiet decydujących się na przerwanie ciąży miało 40 lat lub więcej. Tylko trzy procent kobiet miało mniej niż 18 lat, a 41 procent nie urodziło dziecka przed aborcją.

W ostatniej dekadzie liczba aborcji wśród młodych kobiet malała w szybkim tempie. Wśród 15-17-latek liczba takich zabiegów spadła o około 40 procent, wśród 18-19-latek – o 41 procent, a wśród kobiet w wieku od 20 do 24 lat – o prawie 34 procent – czytamy w korespondencji "Deutsche Welle".

Według Federalnego Urzędu Statystycznego wynika to częściowo z faktu, że w tym samym okresie liczba kobiet w tych grupach wiekowych generalnie się zmniejszyła. Statystyki pokazują jednak, że spadek demograficzny jest znacznie mniejszy niż spadek liczby aborcji.

