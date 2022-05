"Spójrz w lustro". Prezydent Finlandii zwrócił się do Putina

Prezydent Sauli Niinistö i premier Sanna Marin wydali w czwartek wspólnie oświadczenie w sprawie "niezwłocznego" przystąpienia Finlandii do NATO.

Władze podjęły decyzję ws. przystąpienia do NATO

"Wiosną tego roku odbyła się ważna dyskusja na temat ewentualnego członkostwa Finlandii w NATO. Potrzebny był czas, aby parlament i całe społeczeństwo ustosunkowało się do tej sprawy. Potrzebny był również czas na bliskie kontakty międzynarodowe z NATO i jego krajami członkowskimi, a także ze Szwecją" – czytamy w oświadczeniu fińskich władz.

"Członkostwo w NATO wzmocniłoby bezpieczeństwo Finlandii. Jako członek NATO Finlandia wzmocniłaby cały sojusz obronny. Finlandia musi bezzwłocznie ubiegać się o członkostwo w NATO" – napisali prezydent i premier.

Przywódcy Finlandii wyrazili nadzieję, że odpowiednie kroki w tej sprawie na szczeblu krajowym zostaną podjęte szybko, "w ciągu najbliższych kilku dni".

Rosja o wejściu Finlandii do NATO

W środę, podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Niinistö, dziennikarze zapytali polityka, jak jego zdaniem Rosja zareaguje na decyzję Helsinek i czy potraktuje to jako prowokację.

– Jeśli tak się stanie (i Finlandia wstąpi do NATO – red.), odpowiem, że to Ty to spowodowałeś. Spójrz w lustro – stwierdził polityk, zwracając się do prezydenta Władimira Putina.

W rozmowie z dziennikarzami podczas telekonferencji w Moskwie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził żal z powodu decyzji fińskich władz i zapowiedział "symetryczną odpowiedź". Zapytany, czy wejście Finlandii do NATO jest zagrożeniem dla Rosji, Pieskow odpowiedział: "Zdecydowanie. Rozszerzenie NATO nie czyni naszego kontynentu bardziej stabilnym i bezpiecznym". I dodał, że Finlandia przyłączyła się do "nieprzyjaznych kroków" przeciwko Rosji.

Dopytywany, jaka będzie odpowiedź Moskwy, rzecznik Kremla stwierdził, że "wszystko będzie zależeć od tego, jak przebiegnie proces rozszerzenia NATO" i od stopnia, w jakim infrastruktura wojskowa Sojuszu zbliży się do granic Rosji.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Finlandia od II wojny światowej prowadziła politykę neutralności wobec Rosji, z którą dzieli granicę o długości 1340 km.

