Rosja odniosła sukces w Donbasie. Brytyjski wywiad tłumaczy dlaczego

Według raportu opublikowanego w sobotę, po skoncentrowaniu swoich sił w Donbasie "Rosja mogła zwiększyć wykorzystanie lotnictwa taktycznego do wsparcia postępującego natarcia, łącząc ataki lotnicze i zmasowany ostrzał artyleryjski w celu uzyskania przytłaczającej siły ognia".

"Połączone użycie uderzeń lotniczych i artyleryjskich było kluczowym czynnikiem ostatnich sukcesów taktycznych Rosji w tym regionie. Zwiększone użycie niekierowanej amunicji doprowadziło do rozległych zniszczeń obszarów zabudowanych w Donbasie i prawie na pewno spowodowało znaczne szkody uboczne i ofiary wśród ludności cywilnej" – napisano w komunikacie brytyjskiego wywiadu, który przytacza agencja Ukrinform.

Przypomniano, że "niezdolność Rosji do unieszkodliwienia lub zniszczenia ukraińskich systemów strategicznej obrony powietrznej w pierwszych dniach konfliktu ograniczyła jej możliwości zapewnienia taktycznego wsparcia lotniczego dla lądowych elementów manewrowych, co przyczyniło się do niepowodzenia w natarciu na Kijów".

Ukraińcy odparli dziewięć ataków Rosjan

Zdaniem brytyjskich służb, działania Rosjan ograniczały się wcześniej "do głębokich uderzeń z wykorzystaniem pocisków manewrujących wystrzeliwanych z powietrza i z lądu, mających na celu zakłócenie przewozu ukraińskich posiłków i zaopatrzenia".

"Te ataki nie miały jednak znaczącego wpływu na konflikt, a rosyjskie zapasy precyzyjnych pocisków kierowanych prawdopodobnie w rezultacie znacznie się uszczupliły" – napisano w raporcie.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodach donieckim i ługańskim odparto dziewięć ataków wroga. W ocenie strony ukraińskiej, tempo rosyjskiego natarcia w kierunku donieckim jest obecnie niskie ze względu na fizyczne wyczerpanie żołnierzy i ich osłabione morale.

