"Jeśli niemiecki rząd w końcu ruszy d**ę". Żołnierz apeluje do Scholza

W rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild" walczący na Ukrainie były niemiecki żołnierz zwrócił się do kanclerza Olafa Scholza.

Mocne słowa niemieckiego ochotnika

Jak podaje "Bild", Misza to były żołnierz Bundeswehry, który walczył między innymi w Afganistanie. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mężczyzna zgłosił się jako ochotnik i walczy po stronie Kijowa.

W rozmowie z niemieckim dziennikiem wojskowy ostrzega przed kolejnymi ataki ze strony Rosjan i apeluje o większe wsparcie ze strony Zachodu.

twitter

Zwracając się do kanclerza Olafa Scholza, mężczyzna stwierdził: "Możemy wygrać tę wojnę, ale niemiecki rząd musi w końcu ryszyć "d**ę", zwracając uwagę, że Berlin ma potencjał militarny, aby pomóc Ukrainie.

Rosyjska inwazja na Ukrainę

W piątek mija 120 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały pozycje Ukrainy.

Atakując Ukrainę, Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i doprowadził do ogromnego kryzysu migracyjnego – z Ukrainy uciekło za granicę ponad 6 mln ludzi, z czego najwięcej (3,7 mln) do Polski.

Początkowo plan Putina zakładał szybkie zajęcie Kijowa i i zainstalowanie tam nowego, kontrolowanego przez Moskwę rządu. Twardy opór ukraińskiej armii nie pozwolił na realizację tych zamierzeń.

Po niepowodzeniu pod Kijowem, Rosjanie skoncentrowali swoje siły w Donbasie, próbując oderwać to terytorium od Ukrainy. Obrońcy stawiają zaciekły opór, a wywiady zachodnich państw przewidują, że konflikt potrwa co najmniej do końca tego roku.

Czytaj też:

Dworczyk pokazał niemieckie hełmy dla Ukraińców. "To żart, prawda?"Czytaj też:

Ukraiński wywiad: Moskwa szykuje zamachy na Białorusi