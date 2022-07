Sobowtór Putina na oficjalnej wizycie dyplomatycznej? Wywiad analizuje to nagranie

Władimir Putin przybył do Teheranu we wtorek, by wziąć udział w siódmym trójstronnym szczycie z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra’isim i prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. Spotkanie zorganizowano w ramach tzw. procesu astańskiego, czyli rozmów na temat uregulowania konfliktu w Syrii.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyrył Budanow uważa jednak, że na rzeczonym spotkaniu nie pojawił się Władimir Putin, ale jego sobowtór.

Za jego tezą mają świadczyć nagrania tuż po przylocie samolotu, na których widać, jak Putin porusza się zaskakująco szybko i jest w wyjątkowo dobrej kondycji fizycznej.

- To tylko sugestie. Proszę jednak zobaczyć na moment, gdy Putin wysiada z samolotu. Czy to w ogóle Putin? - mówił Budanow.

Sobowtór na Kremlu?

Słowa Budanowa nie są odosobnione. O zdrowiu Putina od miesięcy krążą najrozmaitsze plotki i pogłoski. Niedawno "The Daily Star" przekonywał, powołując się na źródła w MI6, że Władimir Putin może już nie żyć. Gazeta podała, że do ostatnich występów publicznych mógł zostać użyty sobowtór, ponieważ współpracownicy Putina chcieliby ukryć jego śmierć, próbując utrzymać się przy władzy. "Prawdziwy strach polega na tym, że po ogłoszeniu jego śmierci może nastąpić przewrót na Kremlu i rosyjscy generałowie będą chcieli wycofać się z Ukrainy" – czytamy.

Pojawiły się pogłoski, że stan zdrowia prezydenta Rosji pogarsza się w ostatnich miesiącach, a jego twarz wydaje się coraz bardziej spuchnięta. Jedną z rozważanych możliwości jest to, że Władimir Putin może mieć raka krwi.

Z kolei w maju włoski dziennik "La Stampa" przekonywał, że Władimir Putin przeszedł poważną operację.

Dziennik twierdził, że na Kremlu zaplanowano wielką akcję, która miała na celu ukryć przed światem nieobecność Putina. Służby starają się sprawić wrażenie, że prezydent nadal kontroluje sytuację w kraju.

Włoska gazeta przekonywała, że Rosjanie przygotowali specjalnego sobowtóra Putina, który miał się publicznie pokazywać w 10 dniach po operacji prezydenta.

