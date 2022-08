Twierdził, że masakra w szkole to mistyfikacja. Zapłaci 45 mln dolarów odszkodowania

Sąd w Austin,w stanie Teksas, nakazał znanemu z promowania teorii spiskowych gospodarzowi programu radiowego oraz platformy internetowej InfoWars – Alexowi Jonesowi, zapłacenie ponad 45 milionów dolarów odszkodowania rodzicom 6-letniego chłopca.

Jones odpowiedział za rozpowszechnianie teorii spiskowych

6-letnie dziecko – Jesse Lewis – to jedna ze śmiertelnych ofiar strzelaniny w szkole podstawowej Sandy Hook. Do ataku doszło 14 grudnia 2012 roku.

Za pośrednictwem mediów, Jones wielokrotnie powtarzał, że do masakry nie doszło, ale była to mistyfikacja przygotowana przez amerykański rząd. Jej celem miało być uargumentowanie potrzeby ograniczenia prawa do posiadania broni. Rodziców zabitych dzieci Jones określała jako "kryzysowych aktorów".

W reakcji na te wypowiedzi rodzice Jesse'ego Lewisa pozwali radiowca argumentując, że głoszone przez niego poglądy były dla nich źródłem cierpienia emocjonalnego i formą nękania.

Ława przysięgłym w sądzie w Austin przyznała im rację, a decyzją sądu Jones ma zapłacić rodzicom dziecka 45,2 mln dolarów odszkodowania.

Strzelanina w Sandy Hook

Atak w szkole Sandy Hook w Newtown w amerykańskim stanie Connecticut miał miejsce w grudniu 2012 roku. Sprawca – 20-letni Adam Lanza – zabił najpierw swoją matkę i ukradł z jej domu kilka sztuk broni. Następnie agresor pojechał do pobliskiej szkoły podstawowej, gdzie zaczął strzelać do uczniów.

W wyniku ataku zginęło 26 osób, w 20 dzieci w wieku od 6 do 7 lat. Sprawca strzelaniny popełnił samobójstwo, kiedy został otoczony przez funkcjonariuszy policji.

Czytaj też:

Strzelanina w szkole. Burmistrz: Obawiam się tuszowania śledztwaCzytaj też:

Strzelanina w Uvalde. Jest decyzja w sprawie szefa policji