Caritas: Sytuacja w Afganistanie gorsza niż kiedykolwiek

W rok po wycofaniu wojsk zachodnich z Afganistanu sytuacja humanitarna w tym kraju jest gorsza niż kiedykolwiek przedtem, uważa przedstawiciel Caritas International Stefan Recker. „Pełnię ten zawód od 30 lat i znam Afganistan od dawna. Nigdy jednak nie doświadczyłem tam takiej nędzy jak dziś" – powiedział agencji katolickiej KNA dyrektor biura tej niemieckiej organizacji w Kabulu.

Zła sytuacja humanitarna w Afganistanie

W wyniku zagranicznych sankcji załamała się gospodarka i system bankowy Afganistanu. Społeczność międzynarodowa pomocy doraźnej, „ale to tylko kropla w morzu potrzeb”. Na dodatek kraj ten cierpi z powodu zmian klimatycznych i suszy. Według pracownika Caritas wiele osób nie ma żadnych dochodów i zdecydowanie za mało jedzenia. „Szczególnie dotknięte są dzieci, osoby starsze, chore i kobiety w ciąży. Ludzie nie umierają z głodu, ale wielu umiera na choroby związane z głodem” – stwierdził Recker.

Według niego rządzący talibowie stawiają wiele przeszkód na drodze organizacji pomocowych, m.in. katolickiej Caritas International. „Pieniądze napływają do kraju tylko z trudem, a to ze względu na zrujnowane banki. A jeśli już dotrą, to kontrolę nad transakcjami chcą mieć talibowie. Z drugiej strony w ogóle nie chcą oni pomocy międzynarodowej i wszędzie węszą zachodnich szpiegów i misjonarzy chrześcijańskich” – oświadczył dyrektor biura.

Represje i przestępczość

Pytany o stan praw człowieka w tym kraju Recker powiedział, że „naprawdę muszą się bać” obrońcy praw kobiet. Represje wobec nich sięgają od gróźb przemocy, przez zaginięcia, po brutalne egzekucje w mieście i na wsi. Sprawcy mogą liczyć na bezkarność. Z drugiej strony talibowie nie są siłą porządkową, która może wszystko monitorować. „Przejęli władzę przed rokiem nie dlatego, że byli tak silni, ale dlatego, że rząd był słaby. Jest ich stosunkowo niewielu, nie są przeszkoleni, a policjanci masowo uciekli po upadku rządu” – tłumaczył przedstawiciel Caritas International w Kabulu. Jego zdaniem innym ważnym powodem jest gwałtowny wzrost przestępczości w kraju.

15 sierpnia 2021 afgańscy talibowie niemal bez walki przejęli władzę w stolicy kraju – Kabulu. Niedawno ogłosili tę datę jako święto narodowe.

