"Kończy się historyczny rozdział". Bundeswehra opuściła Afganistan

We wtorek wieczorem z Afganistanu wyleciał ostatni samolot niemieckich sił zbrojnych. Na pokładzie znajdowali się dowódcy wojsk specjalnych wraz z głównodowodzącym Ansgarem Meyerem.

Niemcy opuszczają Afganistan

– Kończy się historyczny rozdział, intensywna misja, która była wyzwaniem i była znacząca dla Bundeswehry i w której Bundeswehra sprawdziła się. Misja, w której członkowie naszych sił zbrojnych odnieśli rany na ciele i duszy, w której ludzie stracili życie, w której opłakiwaliśmy poległych – powiedziała minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer.

W Afganistanie śmierć poniosło 59 niemieckich żołnierzy, w tym 35 w trakcie walk lub w zamachach terrorystycznych. – Moje myśli są z nimi, pozostają niezapomniani – oświadczyła Kramp-Karrenbauer.

„Dla Niemiec misja w Afganistanie była najbardziej śmiercionośną akcją wojskową po II wojnie światowej” – zaznacza dw.com.

Polskie wojsko także wraca do kraju

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował o zakończeniu misji polskich żołnierzy w Afganistanie. Następnego dnia do kraju wróciła pierwsza część polskiego kontyngentu.

O powrocie polskich żołnierzy poinformowało w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwsza grupa żołnierzy wylądowała na lotnisku we Wrocławiu. Tym samym misja Wojska Polskiego w Afganistanie w ramach misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dobiega końca.

"Na lotnisku we Wrocławiu wylądował samolot z pierwszą grupą polskich żołnierzy, którzy służyli w Afganistanie w ramach ostatniej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Po prawie 20 latach Polska kończy swoją misję w Afganistanie" – napisano na Twitterze.

Koniec misji

Przypomnijmy, że na początku maja szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził, że polscy żołnierze już wkrótce wrócą do domu. – Plany są skoordynowane, w myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy – mówił minister w programie Polsat News.

Decyzja MON miała związek z wycofaniem się Amerykanów z Afganistanu.

W kwietniu prezydent Joe Biden przekazał mediom, że amerykańscy żołnierze opuszczą Afganistan do 11 września. Taki termin w zeszłym roku ustaliła z talibami administracja Donalda Trumpa, jednak data może jeszcze ulec przesunięciu. Podpisana w lutym 2020 roku umowa pokojowa pomiędzy talibami a USA zakłada zakończenie i uregulowanie ciągnącego się od 18 lat konfliktu wojennego.

Inwazja na Afganistan rozpoczęła się 7 października 2001 r. jako amerykańska odpowiedź na ataki z 11 września na Wordl Trade Center. Celem kampanii było obalenie reżimu talibów, ukrywającego bojowników Al–Kaidy.

