Kraje Zatoki Perskiej żądają, aby serwis Netlix usunął treści obrażające islam

Kraje Zatoki Perskiej zażądały, aby amerykański gigant streamingowy Netflix usunął treści uznane za obraźliwe dla "wartości islamskich i społecznych" w regionie – poinformowała w środę agencja prasowa Reuters, powołując się na saudyjski urząd regulatora mediów.

Nie sprecyzowano o jakie treści chodzi, ale wspomniano, że są one w produkcjach skierowanych do dzieci. Saudyjska państwowa telewizja Al Ekhbariya TV, w programie omawiającym tę kwestię, pokazała animację, na które obejmowały się dwie kobiety.

Netflix narusza przepisy medialne

Według oświadczenia Generalnej Komisji do spraw Mediów Audiowizualnych z siedzibą w Rijadzie, treści naruszyły przepisy medialne Rady Współpracy Zatoki Perskiej, do której należą Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Oman, Katar i Kuwejt.

Jeśli Netflix nadal będzie nadawać treści – zostaną podjęte niezbędne środki prawne – poinformował regulator. Netflix nie skomentował jeszcze sytuacji.

Zjednoczone Emiraty Arabskie wydały we wtorek podobnie sformułowane oświadczenie dotyczące treści platformy Netflix. Władze ZEA będą śledzić to co platforma będzie transmitować w nadchodzących dniach i ocenią w jaki sposób będą musiały się zaangażować w kontrolę transmisji.

Muzułmanie kryminalizują homoseksualizm

Związki homoseksualne są kryminalizowane w wielu krajach z większością muzułmańską, a filmy je przedstawiające były w przeszłości zakazane przez organy regulacyjne w tych krajach.

Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne państwa muzułmańskie na początku tego roku zakazały wyświetlania animacji "Buzz Astral", ponieważ zawierała ona przedstawienie homoseksualnego związku.

Netflix traci widzów

Jak informowaliśmy, w pierwszym kwartale 2022 roku Netflix zanotował spadek liczby subskrybentów o 0,2 miliona.

Liczba subskrybentów spadła o 0,2 miliona do 221,64 milionów. Do spadku liczby subskrybentów w zeszłym kwartale przyczyniło się wyłączenie platformy w Rosji krótko po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

