Rozmowa Putin-Modi. Padły zaskakujące słowa

W piątek w Samarkandzie w Uzbekistanie spotkali się Władimir Putin oraz Narendra Modi. Podczas rozmowy obu przywódców poruszono kwestię wojny na Ukrainie. Jak przekazał Kreml, prezydent Rosji powiedział premierowi Indii, że Rosja „zrobi wszystko”, aby zakończyć konflikt na Ukrainie.

Zaskakujące słowa Putina

Podczas rozmowy Putin oskarżył Ukrainę o eskalowanie konfliktu. Prezydent Rosji stwierdził, że zna stanowisko New Delhi w sprawie konfliktu na Ukrainie oraz obawy Indii, które "są nieustannie wyrażane".

– Zrobimy wszystko, aby to wszystko jak najszybciej się skończyło. Niestety, kierownictwo Ukrainy ogłosiło odmowę udziału w procesie negocjacyjnym i chce osiągnąć swoje cele środkami wojskowymi – stwierdził Władimir Putin.

Modi: To nie czas na wojnę

Z kolei Modi miał powiedzieć rosyjskiemu przywódcy, że "to nie czas na wojnę" i wezwał go do zakończenia konfliktu.

– Wiem, że dzisiejsza epoka to nie czas na wojnę. Wiele razy rozmawialiśmy [z Władimirem Putinem - przyp. red.] przez telefon wskazując, że demokracja, dyplomacja i dialog to wszystkie te rzeczy, które dotykają świata. Dzisiaj na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, jak możemy iść po ścieżce pokoju w nadchodzących dniach, będę miał też okazję do zrozumienia Waszego punktu widzenia – powiedział szef indyjskiego rządu.

Modi i Putin „docenili utrzymującą się dynamikę stosunków dwustronnych, w tym kontaktów na różnych szczeblach”, przekazano w oświadczeniu indyjskich służb prasowych premiera.

Obaj politycy omówili także „ważne kwestie współpracy dwustronnej oraz interesujące kwestie regionalne i globalne. Dyskusje dotyczyły także globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa energetycznego i dostępności nawozów w kontekście wyzwań wynikających z obecnej sytuacji geopolitycznej” – napisano w oświadczeniu.

To pierwsze spotkanie Modiego i Putina w tym roku. „Zgodzili się pozostać w kontakcie” – czytamy w oświadczeniu.

