"To będzie miało konsekwencje". Biden trzykrotnie powtórzył ostrzeżenie dla Putina

Prezydent USA Joe Biden przekazał, że ostrzegł rosyjskiego prezydenta Władimira Putina przed poważnymi konsekwencjami użycia przez Rosję broni jądrowej na Ukrainie. Biden powiedział to w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS. Jak stwierdził amerykański przywódca, osobiście ostrzegł Putina przed tym krokiem.

– Nie rób tego. Nie rób tego. Nie rób tego. To zmieni oblicze wojny [na Ukrainie - przyp. red.] na coś, co nie wydarzyło się od II wojny światowej – powiedział Biden Putinowi po czym dodał: "To będzie miało konsekwencje. Oni [Putin i jego reżim - przyp. red.] staną się największymi łobuzami na świecie. I w zależności od skali tego, co zrobią, zdefiniujemy naszą odpowiedź".

Jednocześnie amerykański przywódca nie sprecyzował, jaka będzie odpowiedź, ale zauważył, że na pewno Rosja poniesie "konsekwencje" użycia broni masowego rażenia.

Rosja użyje broni atomowej?

Co pewien czas, niektórzy rosyjscy politycy oraz medialni propagandyści grożą Ukrainie oraz Zachodowi bombą atomową. Niemal od początku nowej fazy wojny na Ukrainie, wciąż aktualne pozostają zatem pytania na temat użycia broni nuklearnej przez Rosję. Na przestrzeni już ponad pół roku walk, rozmaici analitycy i komentatorzy wyrażali w tym zakresie zarówno tonujące, jak i alarmistyczne opinie.

Amerykański generał Ben Hodges stwierdził niedawno, że w przypadku użycia przez Rosję broni jądrowej na Ukrainie, Stany Zjednoczone Ameryki nie będą mogły stać z boku. Jednocześnie uważa taki scenariusz za mało prawdopodobny.

"Nie ma realnej przewagi na polu bitwy, niemożliwym byłoby, aby Stany Zjednoczone stały z boku i nie zareagowały. Nie sądzę, aby Putin lub jego najbliżsi doradcy mieli skłonności samobójcze” – napisał Hodges w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Media: USA chcą "zdusić" Chiny. Wybrano już sposóbCzytaj też:

21. rocznica zamachów na WTC. Biden: Nie poddamy się