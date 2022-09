Pierwszy transseksualista w US Army oskarżony o zdradę

Jak wskazano w akcie oskarżenia, żona Henry'ego, dr Anna Gabrielian była zatrudniona jako anestezjolog w Instytucie Medycznym 1 z siedzibą w Baltimore w stanie Maryland. Z kolei Henry, major w armii Stanów Zjednoczonych, który posiadał poświadczenie bezpieczeństwa na poziomie tajnym, pracował jako internista sztabowy w Fort Bragg, siedzibie XVIII Korpusu Powietrznodesantowego Armii, kwaterze głównej Dowództwa Operacji Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych oraz Centrum Medycznego Armii Womack.

Henry był zatrudniony jako internista w Forcie Bragg, gdzie miał dostęp do poufnych informacji. Zgodnie z aktem oskarżenia on i jego żona spiskowali działając na szkodę Stanów Zjednoczonych. Para miała chcieć dostarczyć informacje medyczne nt. stanu zdrowia amerykańskich żołnierzy człowiekowi, którego uważała za pracownika rosyjskich służb. Henry i Gabrieliani dyskutowali też o tym, jak mogą pomóc rządowi Rosji. Okazało się jednak, że mężczyzna był agentem FBI.

twittertwitter

Rosyjscy patrioci

Podczas jednego ze spotkań, do którego doszło w hotelu w Baltimore, dr Anna Gabrieliani miała powiedzieć, że kieruje nią poczucie "rosyjskiego patriotyzmu" i jest gotowa podejmować ryzykowne kroki, nawet jeśli grozi jej za to więzienie.

Z kolei major Jamie Lee Henry poinformował, że rozważał możliwość wstąpienia na ochotnika do armii rosyjskiej po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, ale Rosja chciała ludzi z "doświadczeniem bojowym", a on nie miał żadnego. Henry dalej stwierdził: – Sposób, w jaki patrzę na to, co dzieje się teraz na Ukrainie, polega na tym, że Stany Zjednoczone wykorzystują Ukraińców jako przedstawicieli ich własnej nienawiści wobec Rosji.

Podczas kolejnych spotkań Henry wskazywał na swoje obawy związane ze współpracą – z jak uważali rosyjskim agentem – jednak żona prosiła go, "aby przestał być tchórzem". Oskarżonym grozi kara do 15 lat więzienia.