Jest nagranie eksplozji na Moście Krymskim

Na Twitterze można znaleźć nagrania pokazujące eksplozję na Moście Krymskim. To ona doprowadziła w sobotę nad ranem do potężnego pożaru.

twitter

Pożar wybuchł na linii kolejowej. Jak informuje rosyjska agencja informacyjna Ria Novosti, do pożaru doszło w wyniku zapalenia się cysterny z paliwem. Doradca mera okupowanego od 2014 r. przez Rosji Krymu Oleg Kryczkow napisał w serwisie Telegram, że na jednym z odcinków mostu zapaliła się cysterna z paliwem. "Jest zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach i skutkach. Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru" – wskazał Kryczkow.

twitter

Na nagraniach publikowanych w sieci można dostrzec, że zawalił się pas drogowy. Władze wstrzymały ruch samochodowy na moście. Nie kursują też pociągi.

Jaka była prawdziwa przyczyna wybuchu?

W mediach zaczynają pojawiać się pierwsze spekulacje, że za wszystkim mogą stać Ukraińcy. Na razie jednak nie wiadomo wiele więcej.

"Siły Zbrojne Ukrainy złożyły Putinowi najlepsze życzenia z okazji 70 urodzin! Było dużo fajerwerków! Most na Krym zarwany – kolejowy definitywnie zniszczony drogowy minimum w połowie jezdni. IMHO błyskotliwa operacja sił specjalnych" – komentuje popularny w mediach ekspert ds. wojskowości Jarosław Wolski. Niektórzy porównują pożar i zawalenie się części przeprawy do zatopienia rosyjskiego krążownika Moskwa, do czego doszło wiosną.

Kontrowersyjna inwestycja

Most Krymski ma 19 kilometrów długości. Łączy Półwysep Tamański z Półwyspem Krymskim. Przeprawa prowadzi nad Cieśniną Kerczeńską. Część drogowa została oddana do użytku w maju 2018 roku. A w grudniu 2019 roku przez jej część kolejową przejechały pierwsze pociągi.

Otwarcie mostu zostało potępione przez przedstawicieli władz Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, jako element zagarniania przez Rosję Półwyspu Krymskiego, który jest terytorium Ukrainy.

31 lipca 2018 Unia Europejska nałożyła sankcje na sześć przedsiębiorstw uczestniczących w budowie mostu. Rada Unii Europejskiej uznała, że most został wzniesiony z naruszeniem prawa międzynarodowego, na nielegalnie anektowanym przez Rosję Krymie i "ma na celu osłabienie integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy". Wcześniej sankcje na budowniczych mostu nałożyły USA.

Przypomnijmy, że Krym został nielegalnie anektowany przez Rosję w 2014 roku po pseudoreferendum przeprowadzonym po zajęciu Półwyspu przez rosyjską armię.