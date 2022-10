Szkocja oderwie się od Wielkiej Brytanii? Premier: Referendum będzie w 2023 r.

Nicola Sturgeon (oficjalnie pierwsza minister Szkocji) już kilka miesięcy temu wskazała datę głosowania, które miałoby zostać zorganizowane 19 października 2023 r. Tymczasem, aby głosowanie było ważne, konieczna jest zgoda rządu w Londynie lub Sąd Najwyższy musi stwierdzić, że zgoda taka nie jest potrzebna (czyli że referendum może zostać rozpisane przez szkocki parlament bez akceptacji gabinetu Liz Truss).

Sąd Najwyższy ma wypowiedzieć się na ten temat w środę. Wcześniej premier Wielkiej Brytanii odrzuciła możliwość organizacji referendum.

"Mamy gotowe plany"

– Nie ma większego sensu spekulować na temat wyniku rozprawy sądowej, ale jeśli to będzie "tak", mamy gotowe plany, aby przejść do ustawodawstwa w sprawie referendum – powiedziała Sturgeon w rozmowie z BBC. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że plebiscyt odbędzie się zgodnie z ogłoszoną datą. Co więcej, wyraziła przekonanie, "iż Szkocja stanie się niepodległa".

Premier oceniła, że brak zgody brytyjskiego rządu na referendum jest "jednym z najmocniejszych argumentów za tym, by Szkocja stała się niepodległym krajem". Przyznała jednak, że jeśli Sąd Najwyższy wyda niekorzystne dla jej rządu orzeczenie, jej opcje będą ograniczone, jednak Szkocja nie zrezygnuje z prób wybicia się na niepodległość.

Sturgeon powiedziała, że "znaczna większość" Szkotów weźmie udział w "zgodnym z prawem referendum" – jeśli sąd pozwoli na jego organizację. Powiedziała też, że jej "ostatnią deską ratunku" byłoby wykorzystanie przyszłych wyborów powszechnych jako głosowania w sprawie niepodległości.

Były wiceprezes Sądu Najwyższego Lord Hope przekazał w rozmowie z BBC Scotland's Sunday Show, że sąd może wydać werdykt w terminie od sześciu do ośmiu tygodni.