Czechy całkowicie zamykają swoje granice dla Rosjan

O wprowadzonym zakazie poinformowało czeskie MSW. Czechy były jednym z pierwszych krajów, które przestały wydawać wizy Rosjanom w lutym 2022 roku po agresji na Ukrainę.

Praga zdecydowała się pójść o krok dalej i wprowadzić całkowity zakaz wjazdu obywateli Rosji na swoje terytorium. Zakaz ma obowiązywać niezależnie od tego, jaki rodzaj wiz posiadają Rosjanie i kto je wydał.

Społeczeństwo czeskie ma przychylnym okiem spoglądać na decyzje władz. Libor Kukal, szef rosyjskojęzycznej rozgłośni Radia Praga, powiedział gazecie "Kommersant": "Możliwość zamknięcia granic dla obywateli Federacji Rosyjskiej ma maksymalne poparcie w Czechach. Działania te powinny uświadomić rosyjskiemu społeczeństwu, że polityka rosyjskich władz jest nie do przyjęcia. Rosyjska klasa średnia, czyli mieszkańcy Moskwy i Petersburga, to ludzie których stać na podróże, sankcje i rosyjska agresja na Ukrainę mało ich dotknęły. Dlatego jest pożądane, aby wywierać presję na tą część rosyjskiej populacji".

Polska zaostrzyła ograniczenia wjazdu w odniesieniu do obywateli Rosji

Od poniedziałku, 19 września br. Polska zaostrzyła ograniczenia wjazdu w odniesieniu do obywateli Rosji. Dzięki przyjętym przez polskie władze rozwiązaniom, służby będą mogły jeszcze sprawniej przeciwdziałać bezpośrednim zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa – podało MSWiA.

Warto podkreślił, iż ograniczona została również możliwość wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne. W mocy mają zostać utrzymane uzgodnione i uzasadnione wyjątki.

Tymczasem jak podaje Frontex, liczba Rosjan wyjeżdżających do Europy stopniowo spada. Według unijnej agencji kontroli granicznej w ciągu ostatnich siedmiu dni do strefy Schengen wjechało 25 tys. obywateli Rosji. To połowa tego, co było tydzień wcześniej.

