Prawica na multipleksie

Zakończyliśmy demontaż starej biurowej infrastruktury i elementów wyposażenia. Teraz na nowo dzielimy przestrzeń. Trwają prace nad nowoczesnym systemem klimatyzacji. Za chwilę zaczniemy instalowanie okablowania niezbędnego do produkcji programów telewizyjnych. Budowa nowego Domu Wolnego Słowa to największa, najkosztowniejsza i najbardziej skomplikowana inwestycja w historii Republiki. Ale musimy ją zrealizować. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze produkcyjnej nasza stacja będzie należała do ścisłej rynkowej elity. Jakość techniczna produkowanych przez nas programów znacząco wzrośnie. Dziennikarze Republiki będą mieli narzędzia do pracy nie gorsze niż te dostępne w TVN24 czy Polsat News, a nawet lepsze – ogłosił na początku września Jarosław Olechowski, szef wydawców Telewizji Republika.

Stacja, której redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz, przenosi swoją warszawską siedzibę z ul. Dzielnej na pl. Bankowy. To kolejny element dowodzący prężnego rozwoju TVR w ostatnich miesiącach. Program śniadaniowy „Wstajemy!”, który ruszył w kwietniu, szybko zaczął się liczyć na rynku medialnym. Po trzech miesiącach emisji śniadaniówka gromadziła przed telewizorami średnio niemal 100 tys. widzów. Wraz z nowym pasmem porannym – „Przyjaciele Republiki”, które nadawane jest od godz. 5.30 – poranki w stacji Tomasza Sakiewicza gromadzą przed telewizorami tłumy. 13 września Olechowski poinformował, że w piku było to 350 tys. widzów.

Niedawno do TVR dołączyło duże grono dziennikarzy związanych wcześniej z Telewizją Polską. Redakcję zasilili Ewa Bugała, Edyta Lewandowska, Karol Gnat oraz Rafał Stańczyk. Już wcześniej do Republiki przeszła Danuta Holecka, jedna z głównych twarzy „Wiadomości” TVP – teraz prowadzi główny wieczorny serwis informacyjny, czyli „Dzisiaj”.

W stacji rozmowy z politykami i ekspertami przeprowadza gwiazdor publicystyki w „starej” TVP Adrian Klarenbach, a gospodarzem programu „#Jedziemy” jest Michał Rachoń (analogiczny format tworzył przed zmianą władzy w TVP Info). TVR ma też własną wersję „Teleexpressu”, czyli „Express Republiki”. Serwis, który w zamyśle ma być nieco lżejszy niż standardowe wiadomości, prowadzi m.in. Rafał Patyra, czyli były prezenter „Teleexpressu” właśnie. Z kolei do roli gospodyni porannego „Wstajemy!” zaangażowana została Anna Popek, która wcześniej była współprowadzącą „Pytania na śniadanie” w TVP2.