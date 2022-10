"SZ" o działaniach Scholza: Kanclerz zdaje się tego nie rozumieć

Kanclerz Olaf Scholz będzie pierwszym unijnym liderem, który odwiedzi Chiny od czasu wybuchu pandemii COVID-19 w 2019 roku. Niemiecki przywódca poleci do Pekinu 4 listopada.

"Sueddeutsche Zeitung" krytycznie o działaniach Scholza

Plany Scholza krytykują w poniedziałkowym wydaniu dziennikarze niemieckiego "Sueddeutsche Zeitung".

"Można się czasami zastanawiać, czy kanclerz Olaf Scholz naprawdę wie, do jakiego kraju pojedzie w czwartek. Chiny Xi Jinpinga to już nie są Chiny reform i otwartości, z którymi Niemcy przez dziesięciolecia prowadziły handel i wymianę gospodarczą na najwyższym poziomie opłacalności. Chiny Xi Jinpinga to nowe Chiny" – czytamy na łamach gazety.

Jednocześnie dziennik wskazuje, że niemiecki kanclerz stara się "udawać", że Chiny wciąż są "normalnym partnerem handlowym", podczas gdy – w opinii dziennikarzy "SZ" – Xi Jinping walczy z demokracją i umacnia dyktaturę.

"Z Chinami nie można robić interesów tak, jak dotąd. Ale niemiecki kanclerz zdaje się tego nie rozumieć" – czytamy.

Niemcy wpuszczają Chińczyków do portu

Tymczasem kilka dni temu niemieckie media poinformowały, że kanclerz Scholz zapewnił Chinom dostęp do infrastruktury krytycznej w Niemczech. W sporze o wejście Chin do terminalu kontenerowego w porcie w Hamburgu rząd federalny zgodził się na kompromis: 24,9 proc. udziałów zamiast 35 proc.

"Dla Hamburga port to brama do świata. Dla Chin wkrótce: brama do naszej infrastruktury krytycznej! Dzięki Scholzowi, ponieważ odmówił uruchomienia hamulca awaryjnego przeciwko umowie z Chinami!" – czytamy na portalu "Bilda".

Dziennik podkreśla, że w tej sprawie kanclerz RFN zignorował wszystkich, w tym opór Zielonych i FDP, ostrzeżenia służb wywiadowczych, a także zastrzeżenia sześciu ministerstw federalnych (spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, gospodarki, obrony, transportu i finansów).

