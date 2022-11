Na tęczowym celowniku

Po jednej stronie tej batalii sądowej, która rozgrywa się w Belfaście, stoi zespół świetnie opłacanych adwokatów reprezentujący Barclays – brytyjskiego giganta z sektora bankowego. Po drugiej stronie mamy prawników z Christian Legal Centre (CLC), którzy bronią działaczy Core Issues Trust (CIT) (Fundacji Rzeczy Najważniejszych). Ta ostatnia organizacja zrzesza chrześcijańskich terapeutów, którzy oferują pomoc ludziom chcącym z własnej woli wyzbyć się skłonności homoseksualnych lub mającym problemy z identyfikacją płciową. Wynik tej bitwy prawnej przyniesie odpowiedź na pytanie: „Czy bank może odciąć daną organizację od usług finansowych z powodu krytykowania przez jej działaczy ideologii LGBT?”.

Sprawa ta rozpoczęła się dwa lata temu, gdy brytyjskie lobby LGBT przymusiło bank Barclays do wypowiedzenia CIT umowy o prowadzenie konta bankowego. Odpowiadał za to aktywista LGBT Mike Buonaiuto, który odkrył, że podany na stronie CIT numer konta obsługiwany jest przez Barclays, tymczasem bank ten od lat przedstawia się jako instytucja wyjątkowo przyjazna tęczowemu środowisku. „Główny sponsor Parady Równości w Londynie, Barclays, pozwala, by brytyjska organizacja oferująca terapię konwersyjną miała w nim konto. Ta podła organizacja wciąż cieszy się przywilejami fundacji. Rząd musi zacząć działać” – tym jednym tweetem Bounaiuto rozpoczął kampanię skierowaną przeciw CIT, której najważniejszym celem było zmuszenie banku do wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta.

Przymuszanie