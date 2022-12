Putin: Naszym celem jest zakończenie wojny. Im szybciej, tym lepiej

Słowa prezydenta Rosji Władimira Putina cytuje agencja Reutera. Jak podaje serwis, rosyjski przywódca, miał ubolewać nad wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA oraz zapewniać, że Moskwa chce zakończenia konfliktu.

– Naszym celem nie jest kręcenie kołem zamachowym konfliktu zbrojnego, ale wręcz przeciwnie, zakończenie tej wojny – podkreślał Putin w rozmowie z dziennikarzami. – Będziemy dążyć do zakończenia tego (konfliktu - red.), im szybciej, tym lepiej, oczywiście – dodał polityk.

– Wielokrotnie mówiłem: nasilenie działań wojennych prowadzi do nieuzasadnionych strat – tłumaczył dalej rosyjski prezydent.

USA przekażą Ukrainie system Patriot

Komentując dostawę systemu obrony powietrznej Patriot na Ukrainę Putin stwierdził, że prowadzi to do "przedłużania konfliktu".

Pentagon opublikował w środę szczegóły kolejnego amerykańskiego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 1,85 mld dolarów. Oprócz baterii Patriot w transzy znalazły się m.in. precyzyjne bomby lotnicze, ponad 150 pojazdów, a także amunicja do sowieckich systemów artylerii rakietowej Grad.

– Dzisiejsza pomoc po raz pierwszy obejmuje system obrony powietrznej Patriot, zdolny do strącania pocisków manewrujących, rakiet balistycznych krótkiego zasięgu i samolotów na znacznie wyższym pułapie niż poprzednio dostarczane systemy obrony powietrznej – relacjonował sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Rosyjski prezydent opisał Patrioty jako "stary" amerykański system, który "nie działa jak nasz S-300". Dodał, że dostawa Patriotów to "tylko przeciąganie konfliktu". Putin przekonywał również, że na Ukrainę trafia głównie sowiecki sprzęt, który jest "bliski wyczerpania". – Wybiliśmy go, spaliliśmy – mówił do dziennikarzy na Kremlu.

