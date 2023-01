Masakra w Makiejewce. Rosjanie żądają zemsty na sojusznikach Ukrainy z NATO

Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło, że Ukraińcy dokonali ataku rakietowego na tymczasowe kwatery rosyjskiego wojska w Makiejewce w obwodzie donieckim, wystrzeliwując sześć rakiet z systemu HIMARS. Dwa pociski zostały zestrzelone, natomiast cztery trafiły w cel zabijając 63 żołnierzy rosyjskich.

Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały budynek szkoły zawodowej w Makiejewce w noc sylwestrową. Według strony ukraińskiej zginęło około 400 rosyjskich rezerwistów z obwodu saratowskiego, których zmobilizowano na wojnę. Kolejnych 300 rekrutów miało zostać rannych.

Jak informuje "The Moscow Times", powołując się na rosyjskie źródła, Ukraińcy z powodzeniem przeprowadzili atak, ponieważ personel wojskowy obecny w Makiejewce aktywnie korzystał z telefonów komórkowych, co ułatwiło ich lokalizację.

Rosjanie wściekli po ataku Ukraińców na bazę w Makiejewce

Rosyjscy blogerzy wojskowi uważają, że tak duża liczba zabitych to efekt przechowywania amunicji w tym samym budynku co koszary, mimo że dowódcy wiedzieli, że znajduje się on w zasięgu ukraińskich rakiet.

Po masakrze w Makiejewce wściekłości nie kryją rosyjscy politycy. Grigorij Karasin, członek rosyjskiego Senatu i były wiceminister spraw zagranicznych, nie tylko zażądał zemsty na Ukrainie i jej sojusznikach z NATO, ale także przeprowadzenia "dokładnej analizy wewnętrznej".

Siergiej Mironow, były przewodniczący Senatu, chce wyciągnięcia odpowiedzialności karnej wobec urzędników, którzy "pozwolili na zgromadzenie żołnierzy w niechronionym budynku" i "wszystkich wyższych władz, które nie zapewniły odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa".

Z kolei Andriej Miedwiediew, wiceprzewodniczący moskiewskiej Dumy i prokremlowski dziennikarz, powiedział, że władze, zarówno cywilne, jak i wojskowe, muszą szanować życie Rosjan.

