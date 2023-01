Gen. Skrzypczak: Ukraina nie pokona Rosji

Łukasz Zboralski: Niemcy jednak się przełamały i wyślą czołgi Leopard na Ukrainę. To na pewno dobra wiadomość dla broniących się przed Rosją. Tylko jak bardzo dobra? Bo oprócz niemieckich czołgów Polska wyśle prawdopodobnie tyle samo, czyli 14, Norwegia – osiem. Gdyby wszystkie kraje UE dysponujące tymi czołgami oddały po kilkanaście sztuk, to Ukraińcy zyskaliby może 150. Tymczasem, jak wynika z aktualnych szacunków, Rosjanie mają w sumie ponad 12,5 tys. czołgów, a Ukraińcy niecałe 2 tys. Zatem mimo wsparcia wielu krajów – i 31 czołgów Abrams, które dadzą też USA – wciąż istnieć będzie ogromna dysproporcja. Co więc te darowane leopardy zmienią?

Gen. Waldemar Skrzypczak: Na pewno nie zmienią losów tej wojny. Natomiast w znaczący sposób wpłyną na działania wojsk ukraińskich na wybranych kierunkach – tam, gdzie Ukraińcy chcą dokonać rozstrzygnięć. Bo leopardy są głównie bronią ofensywną. I prowadzi się nimi głównie bardzo skuteczne działania w natarciu. W związku z tym, gdyby np. 150 takich czołgów trafiło do ukraińskiej armii, ta mogłaby ich użyć jako pięści pancernej tam, gdzie chce dokonać kontrofensywy. Moim zdaniem do tego celu powinny im te czołgi służyć.

Rozumiem. Jednak jeśli mamy do czynienia z taką dysproporcją sił, to czy nie jest właściwie tak, że m.in. tymi czołgami Ukraińcy kupią sobie tylko trochę czasu? Bo na jeden ich czołg przypadać będzie wciąż sześć czy siedem czołgów, które może wykorzystać Rosja.

Oczywiście, statystyka jest dla Ukraińców nieubłagana. Natomiast zauważę, że nie walczą wyłącznie czołgami. Są jeszcze inne systemy, dzięki którym tę przewagę ilościową, którą w czołgach mają Rosjanie, można zniwelować i ich pokonywać. Myślę tutaj o lotnictwie uderzeniowym, o dronach uderzeniowych i wszystkich innych środkach, które mogą walczyć równie dobrze z rosyjskimi czołgami, jak leopardy czy abramsy.