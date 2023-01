W Rosji wyznaczono nagrodę za zniszczenie czołgów NATO na Ukrainie

Za zdobycie niemieckiego czołgu Leopard w dowolnej wersji żołnierze z Zabajkalu otrzymają premię w wysokości 3 mln rubli, a za jego zniszczenie – 1 mln rubli.

Amerykańskie czołgi Abrams są wyceniane taniej: 1,5 mln rubli za przejęcie i 500 tys. rubli za zniszczenie. Personelowi wojskowemu regionu obiecano taką samą premię za zniszczenie dowolnego czołgu NATO.

Część nagrody otrzymają również ci wojskowi, którzy brali udział w zdobyciu lub zniszczeniu czołgu – odpowiednio 100 i 500 tys. rubli.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że personel wojskowy podczas wykonywania misji bojowych musi "chronić życie i zdrowie". Odpowiedni dekret w tej sprawie podpisał gubernator Zabajkalu, Aleksander Osipow.

Zabajkale i daleka Rosja

Kraj Zabajkalski to jeden z najbiedniejszych regionów Federacji Rosyjskiej. W 2021 r. 20 proc. ludności żyło poniżej granicy ubóstwa. Deficyt budżetowy regionu w 2022 r. wyniósł 2,7 mld rubli, a w 2023 r. dziura ma się powiększyć o 7,3 mld rubli.

Mimo to służba prasowa gubernatora poinformowała, że decyzja o wypłacie premii za przejęcie i zniszczenie zachodnich czołgów w wojnie na Ukrainie "w żaden sposób nie wpłynie na stan budżetu regionalnego, jego zobowiązania i plany" – zwraca uwagę "The Moscow Times".

Ukraina dostanie Leopardy i Abramsy

26 stycznia Stany Zjednoczone i Niemcy ogłosiły, że dostarczą Ukrainie 31 czołgów Abrams M1 i 14 czołgów Leopard 2. Dodatkowo Berlin wydał zgodę na reeksport swoich czołgów do Kijowa przez państwa trzecie.

Cała zachodnia koalicja pancerna ma obejmować co najmniej 10 krajów europejskich, w tym Polskę. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział, że sojusznicy obiecali Ukrainie 321 ciężkich czołgów. – Potrzebujemy tej pomocy tak szybko, jak to możliwe – podkreślił.

Morawiecki: Polska dostarczy Ukrainie 60 czołgów

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w zeszłym tygodniu, że oprócz zapowiadanej dostawy 14 Leopardów, Polska przekaże Ukrainie również czołgi PT-91 Twardy. W sumie nasz kraj ma dostarczyć Kijowowi kolejnych 60 maszyn.

Na samym początku rosyjskiej inwazji Polska jako pierwszy kraj dostarczyła czołgi Ukrainie, przekazując 250 sztuk. Warszawa chciała też wesprzeć Kijów myśliwcami MiG-29, ale pod warunkiem, że w zamian Stany Zjednoczone przekażą Polsce samoloty F-16. Waszyngton uznał jednak, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu i odrzucił tę propozycję.

