Luiz Inacio Lula da Silva, który 1 stycznia br. objął urząd prezydenta Brazylii, odrzucił prośbę swojego francuskiego odpowiednika Emmanuela Macrona o wysłanie pomocy wojskowej na Ukrainę, wyrażając zamiast tego chęć "aktywnego zaangażowania się w poszukiwanie pokojowego rozwiązania" konfliktu.

Poinformował o tym brazylijski portal internetowy UOL, powołując się na źródła biorące udział w godzinnej rozmowie telefonicznej obu przywódców, która odbyła się w ubiegły czwartek – odnotowuje rosyjska agencja prasowa TASS.

Lula da Silva powiedział Macronowi o "konieczności negocjacji z Rosją w celu zawarcia rozejmu". Argumentował, że chociaż Brazylia nadal potępia "specjalną operację wojskową" Moskwy na Ukrainie, to jednak nie jest gotowa do pomocy wojskowej, zrzucając odpowiedzialność za sytuację na NATO, które jego zdaniem "w ostatnich latach nie przyczyniło się do ustanowienia relacji opartych na zaufaniu" z Kremlem.

Wojna na Ukrainie. Inne spojrzenie prezydenta Brazylii

Według portalu, Europa nie ukrywa, że poprzez swoje poparcie dla Luli da Silvy w świetle styczniowych protestów w stolicy Brazylii, oczekuje w zamian zwrócenia uwagi brazylijskiego przywódcy na tematy interesujące europejskie ośrodki władzy. "Ale z rozmowy wynikało jasno, że Lula nie zajmie żadnego stanowiska w sprawach międzynarodowych tylko po to, by zadowolić nowych sojuszników" – czytamy.

Jak informowała wcześniej służba prasowa brazylijskiego przywódcy, dążenie do pokoju między Rosją a Ukraina wymaga gruntownej wymiany poglądów między prezydentami obu krajów. "Lula podkreślił potrzebę większego zaangażowania światowych przywódców" w ramach ONZ i G20, aby osiągnąć ten cel – podano.

Atakując Ukrainę, Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje ze strony USA, UE i innych państw zachodnich.

