Kreml żąda wyjaśnień ws. słów Zełenskiego o granicy z Polską

Media w Rosji uważnie śledziły środową wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i wykorzystały jego słowa na użytek własnej propagandy.

Jak podała wczoraj reżimowa agencja RIA Novosti, "Zełenski powiedział na spotkaniu z Dudą, że między Polską a Ukrainą nie będzie granic".

Rosjanie umiejętnie wycięli z kontekstu wypowiedź prezydenta Ukrainy, który stwierdził, że "w przyszłości nie będzie między naszymi narodami granic: politycznych, ekonomicznych i, co bardzo ważne, historycznych".

Pieskow: Polska chce wchłonąć Ukrainę? Trzeba to załatwić

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poproszony o komentarz do słów Zełenskiego stwierdził, że "jeżeli chodziło o wchłonięcie Ukrainy przez Polskę, to trzeba to załatwić". – Jeśli mówiąc o braku granic Ukrainy z Polską, Zełenski miał na myśli przejście na język polski, to trudno to zrozumieć – dodał.

Pieskow stwierdził, że "prawdopodobnie trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość i dalej śledzić wypowiedzi pana Zełenskiego, żeby zrozumieć jego plan".

Zełenski przybył do Warszawy. Pierwszy raz od wybuchu wojny

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Warszawy z pierwszą oficjalną wizytą po wybuchu wojny. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył Zełenskiemu Order Orła Białego oraz zapowiedział przekazanie armii ukraińskiej sześciu kolejnych myśliwców MiG-29.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie Zełenski spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, zostały podpisane umowy w sprawie współpracy Polski w odbudowie Ukrainy, a także o współpracy przemysłów obronnych obu krajów.

Duda do Rosjan: Nie uda się wam nas skłócić

– Nie ma już takiej siły, która przeważyłaby nad braterstwem ukraińskim i polskim – powiedział Zełenski podczas przemówienia na placu Zamkowym.

– Zaborcy i okupanci nie raz próbowali nas skłócić, skierować przeciwko sobie w myśl zasady "dziel i rządź". (...) Dlatego z tego miejsca, wspólnie, wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml: Nie uda wam się nas skłócić – mówił Duda.

