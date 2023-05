Europol: Odzyskano tysiące skradzionych dzieł sztuki, w tym religijnej

W ramach europejskiej operacji pod kryptonimem Pandora VII prowadzonej z inicjatywy Interpolu i Europolu aresztowanych zostało 60 podejrzanych, poinformowały władze policyjnego Europolu w Hadze.

Setki książek, rzeźb, ikon i przedmiotów liturgicznych

Według raportu, specjalny oddział włoskich karabinierów wytropił 77 książek skradzionych z zabytkowej biblioteki klasztornej. Guardia Civil w Sewilli, w Hiszpanii, znalazła rzymskie marmurowe popiersie, prawdopodobnie przedstawiające Saloninę Matidię (przed 64-119), siostrzenicę cesarza Trajana.

W Portugalii policja skonfiskowała 48 rzeźb i innych artefaktów religijnych, które zniknęły podczas serii kradzieży z portugalskich kościołów w latach 1992-2003. Przeszukanie domu w Grecji ujawniło nielegalnie nabyte ikony i przedmioty liturgiczne. Polscy urzędnicy zarekwirowali 3073 starożytne monety oferowane na platformie internetowej, rumuńscy śledczy kolejne 117 monet dackich i rzymskich ze zrabowanego wykopaliska. 30 skradzionych dzieł sztuki znaleziono w Austrii.

Operacja Pandora została przeprowadzona po raz pierwszy w 2016 roku, od tego czasu powtarzana jest corocznie. Jest wymierzona w zwalczanie kradzieży i nielegalnego handlu dobrami kultury, w tym szczególnie przeciwko obrotowi zabytkami w Internecie. Faza operacyjna obecnej akcji miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku w 14 krajach. Według informacji Europolu, nadal trwa około 130 dochodzeń.

Franciszek o zwrotach eksponatów z Muzeów Watykańskich: Kiedy coś ukradłeś, musisz to oddać

Kilka dni temu wiele emocji wywołała wypowiedź papieża, który podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu powracającego z Węgier został zapytany o to, czy przewiduje gesty podobne do tego, gdy zwrócił Grecji trzy fragmenty Partenonu, np. wobec kanadyjskich ludów pierwotnych, które, w ramach procesu pojednania i reparacji, proszą o zwrot pewnych przedmiotów, znajdujących się w kolekcji Muzeów Watykańskich.

Papież rozpoczął odpowiedź od przypomnienia, że siódme przykazanie Dekalogu wymaga zwrotu tego, co zostało ukradzione.

– To był właściwy gest, tak należało uczynić – mówił, nawiązując do zwrócenia Grecji trzech fragmentów świątyni Ateny na Akropolu. Zaznaczył, że wobec każdego takiego przypadku należy podjąć odpowiedni proces rozeznawania i potwierdził, że osiągnięto zgodę co do zwrotu eksponatów, należących ludności rdzennej Kanady i proces ten jest w toku.

