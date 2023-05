Mal Ryder - Own work/CC BY-SA 4.0

Źródło: Mal Ryder - Own work/CC BY-SA 4.0

Pieczeń rzymska || Ruscy organizują festiwal patriotycznej pieśni wojennej „Droga do Jałty”. Przenieśli go z powodu wojny z Odessy do Moskwy. Na stronie internetowej organizatorzy wyjaśniają, że celem imprezy jest „wzmocnienie prawdziwego wizerunku sowieckiego żołnierza wyzwoliciela i ideologii wojny patriotycznej”.

Zapewniają, że „występujący artyści podzielają rosyjskie wartości”. Jakie? Dwa lata temu połączyło ich „oburzenie perfidią Stanów Zjednoczonych”. Był wśród nich popularny włoski piosenkarz Pupo. Ma dziś 68 lat, wydał dziesiątki płyt, śpiewał wiele razy w San Remo, często