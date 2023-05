FBI odzyskało rekwizyt filmowy skradziony z muzeum. Czemu nie oparł się złodziej?

Buty zostały zabrane z Muzeum Judy Garland w Grand Rapids w stanie Minnesota. Złodziej wybił okno w tylnych drzwiach budynku, aby dostać się do środka. Według CBS News, amerykańskiego partnera BBC, nie pozostawiono żadnych odcisków palców ani nie włączył się żaden alarm.

Agenci FBI znaleźli pantofle

Buty zostały znalezione podczas operacji rozpoczętej przez zespół agentów FBI zajmujący się przestępczością artystyczną. Sprawą zajmują się prokuratorzy federalni w Północnej Dakocie i oddział FBI w Minneapolis.

Czerwone buty są kluczowe dla fabuły "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Kiedy Dorotka stuka obcasami butów i mówi "nie ma jak w domu", zostaje przetransportowana z powrotem do Kansas.

Opublikowane we wtorek dokumenty oskarżenia nie zawierały żadnych informacji o tym, co doprowadziło do aresztowania Martina. W środę Martin powiedział reporterowi "Minneapolis Star Tribune": "Muszę stanąć przed sądem. Nie chcę z tobą rozmawiać".

Dziennikarze gazety twierdzą, że Martin mieszka około 12 mil od muzeum, które znajduje się w domu rodzinnym Judy Garland –aktorki, która zagrała Dorotkę w ekranizacji "Czarnoksiężnika" z 1938 roku. Dyrektor wykonawcza instytucji, Janie Heitz, powiedziała, że nie sądzi, aby podejrzany kiedykolwiek był pracownikiem muzeum.

Pamiątki warte miliony

Biuro prokuratora okręgowego w Północnej Dakocie podało, że znajdujące się w muzeum pamiątki z Hollywood zostały wycenione na 3,5 miliona dolarów. Pracownicy dodali, że były ubezpieczone na milion dolarów po kradzieży, która miała miejsce 18 lat temu.

Kolejna para czerwonych cekinowych pantofli znajduje się w Smithsonian Institution w Waszyngtonie, a jeszcze jedna para została zakupiona w 2012 roku przez Academy of Motion Pictures Arts & Sciences.

Skradzione obuwie jest nadal w rękach FBI. "Dopóki sprawy sądowe się nie zakończą, nic z nimi nie można zrobić" – czytamy na Facebooku muzeum.

